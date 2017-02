Ziua Indragostitilor petrecuta cu iubita, singur sau cu prietenii

Astazi pe 14 februarie se sarbatoreste Ziua Indragostitilor-Valentine’s Day in multe tari precum Marea Britanie, Canada sau SUA. Oamenii profita de aceasta zi pentru a-si arata aprecierea si dragostea fata de cei din jur, spre exemplu in Finlanda aceasta zi este vazuta mai mult ca Ziua Prieteniei in care prietenii se intalnesc la un pahar de vorba si nu se pune accentul pe romantism.

Inca de timpuriu, vitrinele magazinelor s-au gatit de Ziua Indragostitilor cu inimioare, cupidoni, trandafiri, toate decoratiunile fiind in culorile rosu cu roz. Chiar daca nu e atat de asteptata ca alte sarbatori gen 8 Martie, totusi restaurantele, cinema-urile si cafenelele sunt foarte aglomerate in aceasta perioada. Mascota acestei zile este Cupidon, infatisat adesea ca fiind o figura de copil cu aripi ce tine in mana un arc cu care strapunge inimile oamenilor. Te-a strapuns cumva si pe tine in acest an ?

Unii mai organizati din fire, au rezervat din timp o masa in doi la restaurantul preferat, altii si-au luat bilete pentru film, sau o cutie cu ciocolata, un trandafir rosu sau au pregatit ceva facut de ei ce sigur va fi apreciat de partener. Foloseste-ti imaginatia si creativitatea inca din momentul diminetii acestei zile, insirand prin casa biletele scrise de tine cu mesaje de felul: ‘Ne vedem la locul nostru’, ‘Hai sa gatim impreuna’ sau ‘Pregasteste picnicul, acusi iesim in parc’ etc. care au rolul de a aduce multa emotie si amintiri cuplului.

Oricum te-ai gandit sa petreci aceasta zi, adauga atmosferei create putina muzica lenta gen jazz si categoric lipseste-te de a-ti verifica canalele social media sau jocul preferat.

Anul acesta singur sau nu te consideri un mare fan al acestei zile ? E de bine acest lucru pana la urma, caci nu ai grija cadoului partenerei, si te poti distra la maxim si singur, fie bucurandu-te de o pizza gigant la film sau participand la una dintre multele petreceri din cluburi. Si ca sa te simti si mai bine, afla ca nici pakistanezii nu iubesc aceasta zi romantica considerand-o ‘un import vulgar din Vest’.

In concluzie, Ziua Indragostitilor nu e doar despre romantism si iubire, ci si despre prietenie si aprecierea celor din jur.