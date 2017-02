Cate griji are viitoarea mamica pentru copilul ei?

A avea un copil schimba in totalitate modul in care privesti viata. Desigur ca esti tot aceeasi Elena sau Carmen ca inainte sa dai nastere acestui ghemotoc de doua kilograme, insa asa cum ai remarcat inca din perioada graviditatii si pana la nastere, viata ta s-a schimbat foarte mult.

Vei auzi multe opinii in jurul tau cum ca un copil nu te va schimba deloc si ca poti sa-ti reiei viata de dinainte la fel de usor cum poti sa imbraci blugii skinny in prima saptamana de lehuzie; ei bine, astea sunt doar vise, caci adevarul este ca nu ai sa poti face nimic din toate astea, dar vei avea parte de schimbari minunate in relatia cu copilul tau la care nu te-ai fi gandit pana acum: primul zambet, hranitul la san, primii dintisori, reactiile la mancarea solida, ascultatul ganguritului, primele cuvinte, primii pasi etc.

Rolul de proaspata mamica nu e usor, ba chiar iti inspira incertitudine, multe nopti nedormite si o lista de cumparaturi infinita la magazinul PeBebe.ro pentru tine si copilul tau.

Semnele ca vei deveni un parinte responsabil sunt evidente inca din timpul sarcinii, burtica ta se extinde zilnic, dar tu tot frumoasa te consideri, rezisti eroic greturilor matinale si loviturilor in burtica, ai somn agitat noaptea chiar daca te ajuti de perna pentru gravide si te pregatesti sa renunti la jobul tau pentru o buna perioada de timp in favoarea cresterii copilului.

Mai mult, incepi sa-ti gestionezi atent bugetul familiei inca din perioada de graviditate si incet-incet pui bazele viitoarei camere a copilului, dupa ce bineinteles vei afla sexul bebelusului.

Incepi a intreba si a nota in agenda sfaturile prietenelor cu privire la tipul de decoratiuni aflate in trend, culorile din camera, ce patuturi pentru bebelusi sunt calitative si unde le gasesti, aparatura de monitorizare si daca e in regula sa agati pe perete prima imagine inramata cu cel mic in burtica mamei.

Si in cazul, in care ai avut momente in trecut in care nu ti-ai inteles uneori parintii exigenti, ci mai mult i-ai judecat pentru faptele lor, afla ca odata ce-ti vei tine copilul in brate, vei simti cum te napadesc o sumedenie de sentimente amestecate de iubire, neliniste si epuizare si abia atunci vei ajunge sa intelegi cu adevarat cat de dificila e meseria de parinte.