Vecinii se plang ca ai un copil galagios?

Probabil ca nu ti-e strain deloc acest subiect de a da volumul mai incet, in special daca esti fericita posesoare a unui copil galagios ce s-a facut cunoscut pana la urechile vecinilor. Intr-adevar, chiar si tu care ii esti mama, poti marturisi sincer, ca uneori volumul sunetelor lui sunt prea inalte. Dar, speri ca cei din jurul tau sa te-nteleaga ca e o perioada de tranzitie a copilului tau, in care zbierieturile si topaielile sunt la ordinea zilei indiferent ca are 2 sau 10 ani. Ridicandu-ti tonalitatea vocii zicand mereu ‘Shht, mai incet!’, nu face decat sa inrautateasca problema.

Dar, suneria de la usa suna si dai fata-n fata cu vecina de la parter care iti reproseaza: ‘E prea mult zgomot pentru un copil, puteti sa faceti ceva in privinta asta?’ E stanjenitor, simti cum sangele ti se urca in crestetul capului si te simti pornita sa mergi vartej spre a indrepta lucrurile: pedepse si amenintari adresate celui mic cu speranta ca vei reusi sa aduci schimbarea.

Insa, ce parinte isi doreste sa creasca un copil caruia sa-i fie teama a se manifesta dupa bunul plac in propria casa? Chiar trebuie sa-i impui sa vorbeasca soptit sau sa se joace muteste? Bineinteles ca e responsabilitatea fiecarui parinte sa se asigure ca propriu-i copil isi exprima emotiile intr-o maniera corecta, inainte ca vecinii sa-l numeasca copil galagios! Viata la apartament nu e tocmai usoara si uneori regulile de baza trebuiesc respectate pentru a fi o armonie intre vecini, in special pe timpul noptii cand se stie ca toata lumea doreste sa se odihneasca si sa aiba un somn bun.

Porneste cu pasi marunti in controlarea micutului copil galagios, oferindu-i tot ce are nevoie si totodata multumindu-i pe vecini ca e liniste:

-Nu-ti arata furia. Chiar daca iti vine greu sa nu te descarci pe vecinul care iti suna la usa plangandu-se de zgomotul copilului tau, totusi e bine sa ramai calma. Inteleg ca e o situatie stanjenitoare, ce iti pune la indoiala atributiile de mama, insa alunga aceste ganduri negative si incepe a cauta solutii.

-Invata sa soptesti. Toti copiii devin curiosi atunci cand cineva sopteste langa ei deoarece vor sa stie daca ceva secret se intampla. In general, soptitul le atrage atentia copiilor mult mai mult decat tipatul la ei.

-Anticipeaza tipetele. Fii pe faza si calmeaza copilul din timp inainte sa incepe sa tipe la sora cea mare care i-a luat din farfurie prajitura, sau cand cel mic ii ascunde ei jucaria etc. -anticipeaza aceste situatii de dinainte si fa-ti un plan in a le rezolva cu calm si fara a tipa la ei. Astfel copiii vor invata ce inseamna cooperarea si cand trebuie s-o aplice.

-Fii practica. Sugereaza-le vecinilor un interval de timp, de exemplu imediat dupa gradinita, cand cel mic sigur va fi greu de potolit si va avea suficienta energie, cat sa alerge toata casa in sus si-n jos. E bine sa le explici acestora exact orele cand s-ar putea sa faca un zgomot mai mare, care va fi pe o perioada limitata.

-Aplica o rutina relaxanta la culcare. N-ai sa vezi copil cuminte atunci cand e vorba de culcare, asadar pentru a-l pune mai usor la somn, apeleaza la carti audio specifice varstei, carti cu ilustratii sau chiar rostirea rugaciunii are un efect benefic asupra lui.

Aceste sugestii nu sunt garantate ca-ti vor transforma imediat copilul galagios intr-un adult in miniatura care stie doar sa sopteasca. In schimb, acesti pasi sunt meniti a te ghida spre a ramane in control, atunci cand esti in fata unor situatii stresante cu multa galagie. Pana la urma, cu bune si rele, provocarile slujbei de parinte nu se termina niciodata.

Ce metode ai aplica unui copil galagios? Spune-ne mai jos parerea ta.