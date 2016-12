Ajunul Anului Nou sau Revelionul reprezinta pentru multe dintre noi un prilej de evadare, de incercare a unui outfit nou si de schimbare a lookului, abordand fie o tunsoare noua, fie un machiaj ca cel al vedetelor. Insa …stii ca mai sunt doar cateva ore pana cand vom spune la revedere lui 2016 si noul an 2017 se va instala la conducere.

Asadar, orice ti-ai propune pentru seara de Revelion, o iesire in club cu fetele sau o seara linistita in familie, iata cateva idei care sa te ajute in dilema ‘oare cu ce sa ma imbrac?’:

La mine cu fetele

Pantaloni midi gri cu botine este un outfit deosebit de potrivit pentru petrecerea de Revelion la tine acasa sau oriunde altundeva unde e in regula sa te imbraci simplu si elegant. Noul truc al designerilor vestimentari de asortare al pantalonilor cu incaltarile pare sa fie arma secreta a multora dintre noi. Daca te razgandesti si vrei sa iesi in club cu prietenii in seara de Revelion, poti completa la pantalonii eleganti pe care deja ii ai, un pulover pe gat stralucitor si bagat in pantaloni.

Cod vestimentar

Esti invitata unei petreceri cu cod vestimentar in noaptea Anului Nou? Stiu ca tentatia pentru rochia neagra e mare, insa trebuie neaparat sa te remarci din multiplele rochii negre cu o rochie tip sirena de culoare argintie care sa-ti ofere stralucire si de ce nu titulatura de regina a serii.

Voi doi

Doar tu cu el in seara de Revelion? Nimic mai simplu, in loc sa apari in banalele pijamale, mai bine pune pe tine o pereche de pantaloni sport- eleganti ca acest model si alaturi de un pulover tricotat, te vei simti de o mie de ori mai comfortabil si mai chic.

Fata cu ciorapi stridenti

Daca nu esti genul care sa cheltuiesti o groaza de bani pentru un outfit nou pentru seara de Revelion, atunci aceasta idee poate sa-ti prinda destul de bine: etaleaza-ti una din rochiile de zi de culoare neagra sau bej si asorteaz-o cu o pereche de ciorapi stridenti, gen fucsia, rosu sau turcoaz. Si parca ziceai ca nu ti-ai luat rochie noua?!

Nici rochie, nici pantaloni

Se pare ca a venit timpul sa scoti din sifonier salopeta pe care ai cumparat-o cu ceva timp in urma la reduceri si pe care inca n-ai purtat-o. De Revelion e momentul ei! Aceasta salopeta evazata rosie e exact ceea ce ai nevoie pentru a te simti in largul tau, dar si de a arata sexy, salopeta fiind cazuta pe corp si accentuandu-ti talia prin cureaua aurie.

In club

Negrul este de cele mai multe ori barca de salvare a noastra atunci cand suntem indecise ce trebuie sa alegem din garderoba. Insa cand e vorba de club, negru in combinatie cu argintiu ca acest model de bluza cu spate transparent, e fara doar si poate alegerea perfecta pentru o seara minunata pe ringul de dans.

In concluzie, sper sa ai parte de o noapte de Revelion minunata indiferent unde vei alege s-o petreci si nu uita ca indiferent ce imbraci important este ca tu sa te simti bine.

Asadar, care sunt planurile tale de Revelion?