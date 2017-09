Un Ed Sheeran altfel decat il stiam

Pentru fanii binecunoscutului serial fantastic ‘Game of Thrones’ li s-a pregatit o surpriza in acest sezon al 7-lea din serie. Dupa numeroase incercari de a-l aduce pe cantaretul Ed Sheeran ca personaj in serial, iata ca in sfarsit minunea s-a infaptuit, iar moderatorii, cat si audienta nu pot fi mai incantati de aceasta aparitie.

Serialul nu se afla la prima colaborare cu staruri din industria muzicala, insa aparitia unui astfel de megastar atat de popular printre audienta, nu a mai fost intalnita, iar unii fani n-au privit tocmai cu ochi buni aceasta colaborare – dupa anuntul facut public pe Twitter, Ed Sheeran a fost bombardat cu mesaje rautacioase de catre fanii serialului si ca urmare a decis sa-si inchida contul.

Muzicianul isi face aparitia ca unul dintre soldatii cu care se imprieteneste Arya Stark in padure; in ciuda faptului ca e un soldat fara nume, Ed Sheeran isi va dovedi calitatile vocale, cantand o melodie scoasa din insusi cartea sursa, dupa care o serveste pe Arya cu iepure gatit. Iata versurile cantecului intitulat ‘Hands of Gold’ :

‘He rode through the streets of the city,

Down from his hill on high,

O’er the wynds and the steps and the cobbles,

He rode to a woman’s sigh.

For she was his secret treasure,

She was his shame and his bliss.

And a chain and a keep are nothing,

Compared to a woman’s kiss

For hands of gold are always cold,

But a woman’s hands are warm.’

Doar doau replici a avut in serial, insa fanii acestuia au fost mai mult incantati de faptul ca personajul a lasat impresia ca va putea reveni si in episoadele urmatoare.

Chiar daca artistul e cunoscut mai mult pentru calitatile sale de cantaret si compozitor, totusi actoria nu e ceva in care acesta sa nu exceleze si sa-si ia in serios rolul. Plus ca nu se afla la prima cochetare cu actoria, a mai aparut in episoadele altei drame medievale ‘The Bastard Executioner’ si in filmul ‘Bridgets Jone’s Baby’.

Cine stie ce alte surprize pregateste Ed Sheeran fanilor sai, poate un nou hit ca ‘Shape of you’ sau un alt rol in ‘Game of Thrones’ sau de ce nu, un personaj in desene animate.

