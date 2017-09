Tunsori medii si scurte la moda, tunsori in scari, tunsori in scari, par mediu si scurt!

Desi se poarta naturalul, tunsorile in scari raman in tendinte . Daca nu vrei sa renunti la tunsoarea in scari si ai parul mediu sau scurt, o sa atasez mai cateva poze cu diverse idei de tunsori. Se poarta tunsorile in scari, cu diverse tipuri de breton si eventual in doua culori.

Avantajul tunsorilor in scari, atat pentru par mediu cat si scurt sau lung este acela ca confera volum, iar tunsoarea se coafeaza foarte usor cu putina spuma si fixativ pentru par. Pentru aceste tunsori in scari, poti alege o culoare puternica de roscat, blond sau poti combina chiar doua culori.

Chiar de curand mai multe persoane de sex feminin din showbiz-ul romanesc au ales sa-si schimbe de tot look-ul.

Cristina Spatar, Doinita Oancea au ales sa se tunda scurt. Chiar si o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa Pentru Fiul Meu sa tuns scurt si foarte scurt pe o parte a capului.

Nu cred ca exista un motiv pentru a incerca ceva nou. Tunsori medii si scurte sunt la moda azi. Nu inseamna ca esti mai putin feminina.

Iata cateva variante de tunsori medii si scurte la moda:

Tunsoare rotunda

Tunsoare ” in curbe ”

Tunsoare casual

Tunsoare pixie

Tunsoare bob

Tunsoare alterna

Ai curaj si incearca una dintre ele! Schimba ceva in look-ul tau chiar azi! Apoi vopseste-ti parul intr-o culoare aprinsa si trimite-ne si noua o fotografie cu tine innainte si dupa!