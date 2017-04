Related Articles Ingrijirea tenului acasa

Primul lucru la care te gandesti cand auzi de cuvantul ‘acid’ pe fata ta este sa te infricosezi si sa te gandesti deja la cele mai grave urmari: inrosirea tenului, senzatie de arsura sau mai rau descuamarea pielii. Aceasta preconceptie gresita despre acizii necesari in ingrijirea tenului are mare legatura cu modul in care percepem ceilalti acizi din viata de zi cu zi, cum ar fi acizii din fructe, grefele sau lamaile au in compozitie un acid care ne pisca, e amar si astringent.

Totusi, orice acid gasit in compozitia unui produs destinat ingrijirii pielii are un rol fundamental in rezolvarea multor probleme fara a cauza nici o reactie adversa. Realitatea nu e deloc asa dramatica precum suna cuvantul in sine. Unul dintre acizii binecunoscuti in industria produselor de ingrijire a pielii, este acidul hialuronic denumit si regele hidratarii de pe piata. E o substanta lipicioasa, dulceaga, fara culoare si care se absoarbe natural in piele, asigurandu-i o buna hidratare. Daca te vei uita pe ingredientele anumitor crème apartinand marilor companii, vei observa ca este un element destul de folosit in laboratoarele lor datorita efectului de hidratare si anti-imbatranire a pielii.

Si inca ceva, orice fel de acid folosit in ingrijirea pielii va actiona si o va transforma intr-o piele sensibila la lumina soarelui, asadar profitati de zilele nu prea insorite de acum si incepeti sa va ingrijiti tenul cu acidul potrivit.

Acid lactic

-folosit adesea pentru pielea sensibila

-hidrateaza

-ajuta in cazul tenului decolorat

-ajuta la nivelarea micilor gauri provocate de cosuri

Acid glicolic

-folosit adesea pentru pielea descuamata, obosita si usor pigmentata

-rol in ascunderea porilor, reglarea imperfectiunilor si luminarea tenului

-ideal sa incerci cate putin, cat un bob de mazare, pentru a-ti testa nivelul de toleranta

-folosit in exces poate cauza roseata si sensibilitate ridicata la soare

Acid salicilic

-folosit pentru tenul cu acnee si tenul gras

-singurul acid care poate penetra si dizolva sebumul din straturile pielii

-folosit in tratarea acneei, desfunda porii curatand eventualele reziduuri de praf

-neutralizeaza bacteriile din pori

Acid mandelic

-folosit in cazul pigmentarii si a tenului ce sufera de rozacee

-ideal pentru cei care sufera de acnee cu urme de pigmentare lasate pe ten

-ajuta la producerea de colagen si lumineaza instant tenul

-ingredientul minune pentru cei cu pielea maronie intrucat nu va cauza descolorarea lui

Acid retinoic

-folosit la procesul de anti-imbatranire si stimularea de colagen

-folosit regulat subtiaza dermul, eliminand impuritatile, scotand sanatatea la suprafata

-nu se vad imediat rezultatele

-inlatura treptat ridurile

Acid L-ascorbic

-folosit in procesul de anti-imbatranire si a efectelor nocive cauzate de razele soarelui

-cel mai puternic antioxidant pentru piele

-protejeaza impotriva agentilor agresivi din mediu

-reintinereste fibrele de colagen imbunatatind textura pielii

-rol in protectia solara

Acestea sunt cele mai importante 6 tipuri de acizi necesari in ingrijirea pielii noastre. Pentru a afla mai multe detalii despre aplicarea lor, e bine sa consulti inainte medicul dermatolog care iti poate prescrie exact ce fel de acid va functiona pentru tipul tau de ten. In acelasi mod, o combinatie de mai multi acizi in regimul de ingrijire al pielii tale nu trebuie facuta fara acordul medicului dermatolog.

Ceea ce poti continua si fara acordul vreunui specialist sunt binecunoscutii pasi care ajuta in mentinerea sanatoasa a tenului ( o data pe saptamana):