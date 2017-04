Daca exista acel ceva nelipsit nicicand din geanta oricarei femei, acela va fi rujul. Un mic baton (uneori gasit cu greu in geanta plina varf cu chestii ‘utile’), colorat altfel decat culoarea buzelor noastre si care e mereu la indemana spre a schimba un look sifonat intr-unul ingrijit in doar cateva secunde. E unul dintre acele produse cosmetice care finiseaza un machiaj sau poate deveni el insusi intregul machiaj. Insa, cu asa multe produse pe piata dedicate cosmetizarii buzelor, a gasi rujul potrivit poate deveni o adevarata provocare si uneori implica cheltuirea multor bani. Dar daca totusi ai avut noroc si ti-ai gasit preferatul, atunci a meritat tot efortul depus.

Iti mai amintesti de prima ta experienta cu rujul ‘imprumutat’ din poseta mamicii? Cu siguranta, asemenea mie, aceasta amintire puerila si comica totodata, nu s-a putut sterge atat de usor din memorie chiar daca anii au trecut.

Inainte pe piata cosmetica nu existau atat de multe nuante de rujuri, ci culoarea des intalnita pe buzele femeilor era rosul, aprins sau uneori fad. Chiar asa a fost si primul meu ruj -unul ce avea culoarea verde, dar care se transforma pe buze in culoarea rosie – un miracol as putea spune la vremea aceea! Femeile purtau si poarta in prezent ruj pe buze pentru a le schimba culoarea, a le defini forma sau a le modifica forma. Nu toata lumea s-a nascut cu buze perfecte, iar acest mic as din maneca, rujul, ne poate ajuta sa corectam acolo unde este nevoie, realizand efectul de buze pline si cu o forma de model.

Am observat la manechinele ce au defilat in prezentarile de moda primavara-vara 2017, mai exact in cadrul designerilor Bottega Veneta, Erdem sau JW Andreson, o explozie de nuante nude pe buze si care completau cu succes tinutele si machiajul acestora. E o bucurie sa auzim acest lucru si sa spunem ‘la revedere’ rujului rosu, care intre noi fie vorba, nu se potriveste orisicui. Asadar, nuantele de ruj nude sunt noua tendinta a acestui sezon cald si care echilibreaza perfect machiajul ‘smokey eye’ atat de intalnit la evenimentele nocturne.

Vrei sa-ti gasesti nuanta de ruj potrivita, insa ai un buget limitat? Desigur ca rafturile magazinelor de cosmetice sunt pline cu rujuri apartinand celor doi regi, Mac si Tom Ford, insa branduri mai ieftine gen Revlon, Rimmel sau Bobbi Brown ne vin in ajutor prezentandu-ne variante ceva mai ieftine de rujuri nude.

Si daca in cautarea ta, te plictisesti sau nu-ti plac deloc nuantele nude testate, oricand poti sa iei un servetel si sa te stergi, buzele tale vor fi ca noi in cateva secunde ( nu ca in cazul nuantelor puternice). Pentru o experienta frumoasa si usoara in alegerea unui ruj de buze, urmeaza pasii urmatori:

Pudreaza-ti buzele cu pudra sau fond de ten inainte sa testezi orice ruj

Testeaza multe rujuri, e o mare diferenta intre cum arata pe ambalaj si cum arata pe buzele tale

Verifica nuanta rujului de pe buze si la lumina naturala, gen fereastra si observa daca ai mici imperfectiuni pe buze sau din contra, ele arata carnoase si sanatoase

Alege nuanta de ruj nude- piersica, rose, oranj-galbui, caramel -dupa tonul pielii tale

Care sunt nuantele de ruj nude alese de tine?