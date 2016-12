A lucra la aparate sau a merge la fitness sunt vorbe ce s-au facut auzite abia prin anii ’90, iar fanii acestui hobby erau mai mult concentrati pe exercitii si aparatura in sine, decat de modul cum se echipau pentru acestea.

Astazi creatorii de moda au pus accentul pe fuziunea dintre lumea sportului si cea a modei scotand pe piata piese sportive ideale pentru sala, strada si cafenea: colanti, hanorace cu gluga, maieuri, adidasi etc. A fi imbracata chic e totuna cu a fi imbracata sport, chiar daca poate nu ai cea mai mica intentie sa ajungi la sala in acea zi. Faptul ca ai adoptat stilul sportiv nu inseamna doar faptul ca practici sport, ci transmite un intreg mesaj despre tine si valoarea ta. Contrar ideilor preconcepute cum ca un stil sportiv inseamna haine baietesti si largi, in zilele noastre o tinuta sport este o tinuta foarte sexy, mulata, cu culori vii in combinatie cu cele neutre ce scoate la lumina formele corpului.

Pana la urma de ce sa nu ne dorim sa ne scoatem in evidenta atuurile si sa adoptam un stil vestimentar care ne avantajeaza si pe care il putem purta in cat mai multe situatii?

Numeroase femei au luat la cunostinta faptul ca un stil de viata sanatos nu inseamna doar ceea ce mananci ci inseamna si miscare, sportul fiind prima activitate a zilei pentru multe dintre acestea. Sportul ajuta la cresterea stimei de sine, persoanele ce practica sport par mai tinere si mai pline de energie.

Conform statisticilor de anul trecut (cercetari de piata facute de grupul NPD America) aparent industria articolelor sportive, in special colantii, au inregistrat vanzari mai mari cu 17% decat vanzarile de blugi care s-au dus in jos cu 8%. Unul dintre motivele cresterii semnificative a acestui segment de retail ar fi abordarea tot mai frecventa a vedetelor a stilului sportiv si aparitiile acestora in marile reviste: cantaretul Kanye West detine propria linie sport la brandul Adidas, Jenner Kendall sau Gigi Hadid iubesc acest stil si nu uita niciodata sa mearga la shopping imbracate in colanti si adidasi.

Stilul sportiv este adoptat de cat mai multe femei deoarece acest stil le confera incredere, atractivitate si in plus au libertate in miscare pe tot timpul zilei.

Daca inca nu ti-ai facut curaj sa abordezi acest stil, iti prezentam cateva combinatii de produse care poate iti sunt pe plac:

Stil sportiv cu nuante de albastru:

-fason drept

-banda elastica in talie

-compozitie: 10% elastan, 90% poliester

-material neted

-compozitie de baza: 11%elastan, 89%poliester

-material textil

-gulerul gambei conturat

-spatele calcaiului moale

-talpa scluptata

Stil sportiv cu nuante roz

-fason mulat

-banda elastica in talie

-tehnologia DRY FIT asigura o rezistenta la vant si ploaie

-snururi in talie

-material de baza: 13% elastan, 87&poliester

-fason drept

-decolteu in V

-material: 35% bumbac,53% poliester,12% vascoza

-confectionat din piele naturala

-gulerul gambei moale

-spatele galcaiului usor rigidizat

Stil sportiv cu nuante neutre

-picioarele finisate cu manseta

-tricot de melanj

-insertii decorative

-compozitie: 7% elastan, 70% poliester, 23% vascoza

-confectionat din doua straturi de material

-sutien build-in

-material1: 4% elastan, 96% vascoza

-material 2: 92% bumbac, 8% elastan

-model ultra usor

-varf rotund si moale

-spatele calcaiului puternic rigidizat

-gulerul gambei conturat

Stil sportiv elegant

-tricot neted

-snururi in talie

-compozitie: 52% bumbac, 48% poliester

-model captusit

-finisaj din manseta

-inchidere cu clema

-compozitie: 70% bumbac, 30% poliester

-varf moale

-gulerul gambei conturat

-talpa scluptata

-material textil si sintetic

Stil sportiv model turcesc

-tricot neted

-incretituri decorative

-in talie banda elastica

-compozitie: 5% elastan, 62% poliester, 33% vascoza

-sistem Quick Dry ofera o uscare rapida

-decolteu rotund

-spate cu croiala in T

-compozitie: 62% poliamida, 38% poliester

-gulerul gambei moale

-talpa elastica

-spatele calcaiului rigidizat

-material textil si sintetic