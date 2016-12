Un look elegant si luxuriant de Revelion cu rochia lunga

Daca te afli si tu in situatia in care nu stii, ca si mine, cu ce te vei imbraca in noaptea Anului Nou atunci te afli exact unde trebuie. Gasirea rochiei perfecte pentru Revelion poate fi o adevarata lupta, pe care evident orice rochie veche din sifonierul tau n-o va rezolva.

Ei bine, ceea ce cautam cu toatele la rochia perfecta de Revelion ar fi sa indeplineasca urmatoarele cerinte: ‘eye-catching’, eleganta si cu un strop de stralucire caci altceva ce ti-ai mai putea dori? Rochia de seara pentru noaptea de Revelion are un rol aparte fata de toate celelalte rochii, mai ales daca te-ai decis sa-ti petreci noaptea dintre ani intr-o atmosfera festiva la restaurant sau esti gazda unei petreceri intime, sau ceva la mijloc, in orice situatie ai fi vei avea nevoie de o rochie de seara luxurianta.

Asadar, trage aer in piept si nu intra in panica, inca mai este timp nitel si in plus gasesti aici o lista de rochii lungi pentru Revelion care sunt la distanta de doar un click de tine. Nu ar fi lista completa daca nu am cauta rochii din dantela, paiete sau printuri, deci oricare ar fi stilul tau si orice dimensiuni ai avea, se gaseste ceva si pentru tine.

Nu as putea incepe sa propun anumite rochii lungi de seara fara a incepe cu binecunoscuta Little Black Dress (rochia neagra), o favorita a multora dintre noi , care se potriveste la orice ocazie si poate fi accesorizata cu usurinta.

Iata o lista cu rochie lunga de Revelion ce sunt pregatite sa bata gongul la miezul noptii:

E timpul ca macar in noaptea dintre ani sa purtam ceva indraznet, ceva aparte, ceva pe care am pus ochii cu mult timp in urma sau poate de-a lungul anului si iata ca a venit clipa. Nu trebuie sa-ti para rau ca ai ales o rochie extravaganta deoarece e foarte usor sa-i inversezi rolul si s-o porti la o nunta sau la orice petrecere de la serviciu. Modelul acesta de rochie merge mana-n mana cu cercei tip candelabru, un ruj rosu aprins pe buze si pantofi cu toc inalt.

Rochie lunga neagra cu un aer misterios si o tenta jucausa prin slitul dispus lateral, perfecta pentru miscarile libere din timpul dansurilor. Completeaza lookul cu pantofi cu toc si o poseta cu ceva mai multa stralucire.

Ce rochie sa alegi pentru aceasta noapte speciala cand ai atatea si atatea variante in cap? Varianta corecta ar fi sa o alegi pe cea indragita cel mai mult si in care vrei sa epatezi. Acesta este momentul, sa faci un pic de valva in jurul rochiei tale si sa imbraci o rochie de printesa moderna cu umerii goi. E perfect s-o accesorizezi cu un colier la baza gatului in ton cu nuantele rochiei.

Sa zicem ca nu esti adepta rochiei negre de seara, ci preferi culorile mai vii si vesele, chiar daca afara e sezonul rece si s-au dus de mult zilele insorite si calde. Gandeste un pic inafara modelelor obisnuite de rochii de Revelion ce au culori inchise si opteaza pentru nuantele care te fac fericita, cum ar fi cele pastelate. Ai sute de variante de culori, printre care aceasta combinatie turcoaz-alb dantelat, o prezenta eleganta, feminina si diafana. Aceasta rochie lunga din dantela turcoaz prevazuta cu trena si slit in fata va reusi cu siguranta sa atraga privirile ochilor curiosi. Nu uita sa-ti iei tocuri inalte pentru trena si sa accesorizezi rochia cu doua-trei bratari aurite pentru un look desavarsit.

Niciodata nu vei putea da gres pentru noaptea de Revelion cu o rochie ce contine aplicatii de paiete. Depinde de gusturi, caci fie ai paiete aplicate partial sau total pe rochie, pentru a diminua efectul de stralucire, caci ce-i prea mult strica, accesorizeaza-ti tinuta cu poseta si pantofi simpli negri. Aceasta rochie lunga de seara cu paiete verzi aplicate in partea de sus si contrastul verde-negru, va fi aliatul tau in a iesi in evidenta in cea mai importanta noapte din an.

Nimic nu exprima mai bine atmosfera de Sarbatoare ca nuantele aurii in combinatie cu negru. Printurile florale aurii dispuse la umeri si apoi pe panoul din fata al rochiei lungi sunt o adevarata oaza de stralucire de care orice femeie are nevoie in seara de Revelion. Cheia de a mentine acest look unul minunat este sa nu-l transformam in ceva ‘prea mult’ si sa purtam accesoriile potrivite. Nu ar strica sa adaugi la imaginea ta de “vedeta a serii’ o pereche de cercei mici si negri. Rochia lunga de Revelion trebuie in primul rand sa fie conform stilului tau pentru ca important este ca prima data sa-ti placa si sa te simti tu bine in ea.

Asadar, sa speram ca ti-am oferit ceva inspiratie pentru dilema tinutei tale de Revelion si nu-ti ramane decat sa te ocupi de organizarea celorlalte detalii ale petrecerii de Revelion.