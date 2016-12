Ieri seara, 5 decembrie 2016, cantaretul britanic Robbie Williams a facut un spectacol extraordinar la Londra in care a sarbatorit castigarea prestigiosului premiu : BRITs ICON AWARD ( emblema britanicilor). Acesta este un premiu de care anterior s-au bucurat alte doua mari figuri ale muzicii britanice printre care Elton John si David Bowie.

Premiul este dedicat intregii cariere de artist, de muzician, de compozitor si meritul realizarii unor concerte-show care de-a lungul timpului au avut un puternic impact asupra culturii britanice, fiind recunoscut ca si cel mai inalt premiu din industria muzicala a Marii Britanii.

Fanii care au avut ocazia sa participe la evenimentul special au ascultat live toate melodiile hituri ale lui Robbie Williams: Let Me Entertain You, Millenium, Rock DJ, precum si noile melodii de pe ultimul sau album ‘The Heavy Entertainment Show’.

Un show, care asa cum era si evident s-a realizat cu casele inchise (biletele s-au vandut ca painea calda) a reusit sa reuneasca la cererea fanilor pe membrii trupei Take That, cu care Robbie a cantat doua piese (The Flood si Back for Good) si a depanat intregul film al vietii sale prin intermediul clipurilor-interviu cu oamenii cu care a colaborat in cariera sa, inclusiv Kylie Minogue, Emma Bunton si Nicole Kidman.