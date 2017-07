Putin know-how despre ingrijirea hainelor

Stiu ca fiecare dintre noi se considera o buna gospodina in propria-i casa, de la mancare si curatenie pana la ingrijirea hainelor, fiecare stie ceea ce stie pentru ca a invatat de la mamica sau bunica, insa e posibil ca anumite lucruri sa ne fi scapat din vedere si sa nu stim ca ne putem transforma munca de gospodine intr-una mult mai usoara si mai rapida.

Trebuie sa recunoastem ca oricine a facut greseli in ingrijirea hainelor, mai exact cand a trebuit sa le spele la masina de spalat: fie s-au stramtat, fie culorile s-au amestecat sau un articol s-a distrus complet si a trebuit aruncat la gunoi. Cunosc aceasta situatie si nu as mai vrea s-o repet!

In aceasta idee, o lista clara despre ingrijirea hainelor la spalatorie, la uscare sau la calcat, e absolut necesara pentru a ne ajuta sa realizam totul mult mai bine si repede ( sa ne pastram hainele ca noi pe un timp indelungat) si chiar sa salvam niste banuti la final.

SPALATUL HAINELOR:

-Verifica intotdeauna etichetele hainelor care urmeaza a le spala in masina de spalat si separa-le pe culori: albe, inchise si colorate.

-Verifica buzunarele, inchide fermoarele si intoarce pe dos hainele din denim (blugi) si pe cele ce au broderii sau anumite aplicatii.

-Pune-ti lenjeria intima si costumele de baie intr-un saculet de plasa pentru a fi mai usor de gasit dupa spalare (nu se amesteca printre haine). Aceeasi regula o poti aplica si in cazul sosetelor.

-Foloseste detergent special pentru hainele din lana, casmir sau matase, intrucat enzimele din detergentii obisnuiti pot slabi fibrele delicate si naturale ale acestora.

-A innalbi hainele in clor inseamna de fapt o victorie castigata pe termen scurt deoarece clorul ataca dur tesatura hainelor si uneori le da o culoare stearsa.

-Cu sau fara balsam de rufe? Bineinteles ca adauga un miros placut hainelor si le fac mai usor de calcat, insa nu e neaparat necesar sa folosesti balsamul de rufe atunci cand speli. E un cost in plus. Absolut nu balsam cand speli prosoapele deoarece le reduce capacitatea de absorbtie.

-Nu supraincarca masina de spalat: apa si detergentul au nevoie de spatiu pentru a spala hainele prin miscarea circulara. In caz contrar, vei observa ca hainele nu sunt spalate cum trebuie.

USCAREA HAINELOR:

-Verifica eticheta hainelor ca si la spalarea lor, nu toate articolele de imbracaminte pot fi uscate la uscator.

-De preferat sa usuci hainele la programul cu temperatura cea mai joasa si la viteza mica, decat la viteza si temperatura mare – poate reduce incretiturile, insa ataca elasticitatea tesaturilor.

-Nu usca haine pe calorifer din doua motive: caldura va deveni ineficienta pentru incapere si iti va cauza aparitia de mucegai pe pereti din pricina condensarii. Exista mici uscatoare de rufe care pot fi atasate lateral de calorifer pentru o uscare mai eficienta.

-Umple uscatorul cu haine putine pentru o uscare mai rapida.

-Aliniaza corect hainele pe uscator, maximizeaza intreg spatiul de uscat prin aranjarea lor fara a se atinge, si din cand in cand, verifica-le si roteste-le.

-Hainele din lana se usuca intinzandu-le pe o suprafata dreapta, gen pe masa sau pe mai multe linii ale uscatorului.

-Agatarea hainelor la uscat e importanta pentru ca ne face calcatul mult mai usor: la pantaloni carligele se infig in bata, la fel ca la fuste, iar la tricouri pe tivul de jos. Camasile si jachetele se usuca cel mai bine puse pe umerase si agatate apoi pe uscator.

CALCATUL DEVINE USOR:

-Sorteaza hainele de calcat dupa temperatura folosita, incepand cu cele ce tolereaza o temperatura mai joasa – e mult mai usor sa incalzesti moderat fierul decat sa astepti ca el sa se raceasca.

-Foloseste daca e posibil apa distilata in rezervorul fierului de calcat, pentru a preveni formarea calcarului si stropirea cu pete maronii pe haine.

-Calcatul devine mai usor daca calci hainele un pic umede.

-Hainele inchise la culoare se calca intoarse pe dos pentru a nu lasa urme lucioase pe ele, la fel procedam si cu cele care au aplicatii sau broderii.

Spune-ti parerea in legatura cu aceasta lista aplicabila in ingrijirea hainelor? Ce alte reguli ai putea adauga?