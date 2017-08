Pozitii ideale de sex in timpul sarcinii

Hormonii o transforma pe femeia insarcinata intr-un vulcan care este gata sa erupa, dar este timpul pentru a incerca pozitiile din “Kamasutra” . Pe durata a primelor 3 luni de sarcina se pot prezenta trei tipuri de senzatii la femei: In primul rand, un complex de vinovatie si de respingere sexuala, al doilea tip, se tem de rezultatul unor modificari fizice care sunt generale iar al treilea , apetitul sexual continua in pofida sarcinii .

Partenerul este asezat pe spate pe pat iar partenera se aseaza isi desface picioarele si se aseaza in bratele lui. In acest fel, ea face miscari de penetrare usoare inainte si inapoi controland ritmul relatiei. Aceasta pozitie este una erotica care se foloseste la tratamentele vaginale deoarece femeia e cea care domina penetrarea.

Partenerul este asezat in sezut iar partenera asezata la fel doar ca in bratele lui doar ca calare. Chiar daca e mult mai comod, dar aparentele inseala atunci cans ii vezi expresia fetei, ca femeia nu are atata libertate in miscarile sale.

O pozitie in care penetrarea nu este atat de profunda si da o senzatie de comoditate atat cat se mentine contactul, in care partenerul pe o parte in timpul contactului sexual, facand miscarile penetrarii din posterior, dar ea sta pe spate langa el , strangandui picioarele cu ale ei fiind peste ale lui.

Pozitia in care partenera insarcinata sta in genunchi, de la bust in sus aplecata sprijinindu-se cu mainile de podea sau pat, in timp ce partenerul face penetrarea de la posteriorul ei. Partenera simte placerea si nu depune presiune sau efort.

Pozitia Misionarului nu se recomanda deoarece presiunea care se face asupra burtii sau uterului poate cauza neplaceri , ne fiind comoda.