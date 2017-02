Fara doar si poate ca in timpul iernii o pereche de sosete bune fac diferenta atunci cand ne punem pe alergat. Este foarte important sa mentinem circulatia constanta la nivelul picioarelor pentru a le avea calde si relaxate. Atata timp cat nu-ti mai simti picioarele deloc cum vei sti ca ai adoptat o tehnica buna in sportul tau? Raspunsul e ca nu vei sti…insa cu o pereche de sosete de calitate si de ce nu, chiar o pereche de ciorapi cu degete iti vei mentine picioarele uscate, calde si vei excela in sportul tau.