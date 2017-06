Pleosc..pleosc..pleosc in noroi alaturi de Peppa Pig!

Pentru majoritatea parintilor de copii apartinand generatiei millenium, viata fara anumite desene animate nu ar fi fost posibila, in special fara cele educative, cand practic copilul sta neclintit in fata ecranului si uita de sete sau de foame. Asa este cazul purcelusei de 4 anisori care impreuna cu familia si prietenii sai au cucerit milioane de inimi de prescolari si parinti deopotriva. E vorba de Peppa Pig, desenele animat cu animalute care din 2004 umple cu veselie si faze comice casele fanilor sai din toata lumea.

Cum a ajuns aceasta purcelusa sa fie iubita de atat de multi copii? Ideea producatorilor sai Mark Baker si Neville Astley (castigatori ai premiului Bafta in 2011 pentru Peppa Pig) e foarte simpla avand la baza dragostea copiilor pentru animale. Personajul principal, o purcelusa, a prins la public prin naturaletea si nazdravaniile sale gen sariturile in baltile pline cu noroi sau garaiturile, care starnesc de fiecare data rasetele celor din jur. Faima Peppa Pig a facut inconjurul lumii, din America si pana in China-180 de tari, fiind cerut si urmarit de copii de 12 000 de ori devenind cel mai popular show transmis de canalele publice din toate tarile si fiind tradus in 40 de limbi.

Astazi brandul Peppa Pig valoreaza o avere ($1.3bn) in industria de retail: jucarii si carti care sunt vandute in toate colturile lumii, plus milioanele de oameni cu copii care viziteaza anual Lumea Peppa Pig, un parc de distractii inaugurat in 2011 dedicat acestui desen animat in cadrul Paultons Family Theme Park din regiunea Hampshire.

Chiar si cei care nu au copii au putut observa dominatia acestui brand Peppa Pig in supermarketuri: torturi, pasta de dinti, spuma de baie, sucuri, alimente, farfurii si pahare etc. toate aducand bucuria si zambetul copiilor care le cumpara.

Cei doi creatori ai acestui desen animat, Baker si Davies, si-au reorganizat planurile de pensionare timpurie si au decis sa se intoarca la munca in studio pentru a crea a cincea serie de Peppa Pig care va numara in total 52 de episoade. Rodul muncii lor s-a vazut pe ecrane la finele lunii Octombrie 2016 si sunt in proces de completare a acestei serii cu idei venite chiar de la fanii desenului animat: episodul cu prima vizita la dentist pare sa fi ajutat multi copii sa-si depaseasca aceste temeri si in aceasta idee, unii parinti cer sa realizeze episoade cu prima vizita la frizer sau idei despre cum sa manance tot din farfurie.

Acest show a crescut in popularitate si influenta direct proportional cu responsabilitatile sale fata de publicul sau. Peppa Pig nu s-a schimbat cu nimic fata de celelalte serii, invata in continuare lucruri noi, viziteaza locuri nevazute (gen castelul Reginei) si bineinteles sare fericita in baltile cu noroi.