O noua relatie pentru Selena Gomez?

Selena Gomez a inceput o noua relatie amoroasa dupa despartirea de Justin Bieber. Cine e noul iubit?

Amandoi lucreaza in industria muzicala si se cunosc prin intermediul prietenelor din cercurile de celebritati din care fac parte Gigi Hadid si Taylor Swif. Pana acum nimic clar, insa marele nostru cavaler s-a despartit de doar doua luni de celebrul fotomodel Bella Hadid cu care a fost impreuna timp de doi ani si tot el este scriitorul si interpretul pieselor celebre ‘Can’t feel my face’ sau ‘Starboy’. Bineinteles e nimeni altul decat solistul autointitulat The Weeknd, alias Abel Makkonen Tesfaye.

Cei doi amorezi au fost surprinsi saptamana trecuta iesind dintr-un restaurant din Santa Monica, Selena tinandu-se de gatul iubitului ei, sarutandu-l si afisand o Selena foarte fericita si implinita. Drumurile lor artistice s-au incrucisat pentru prima oara pe scena Victoria ‘s Secrets Show la Paris in 2016 unde amandoi au fost pe lista invitatilor guest list.

Insa nu toata lumea e entuziasmata de romanta celor doi, bineinteles fanii abia asteapta ca cei doi sa aiba un proiect muzical impreuna, dar fosta iubita a maestrului The Weeknd , frumoasa Bella Hadid si-a exprimat sentimentele fata de relatia celor doi apasand ‘unfollowing’ pe Instagram Selenei Gomez.

Starul Disney in varsta de 24 de ani a fost cunoscuta si datorita relatiei ei cu cantaretul Justin Bieber din 2011, relatie care a avut o derulare tumultoasa cu despartiri si impacari. In toamna 2016, Selena Gomez a castigat in cadrul American Music Awards premiul de Cea mai favorita femeie artist sectiunea pop/rock, dupa care artista a decis sa ia o pauza de trei luni pentru a se reface din depresie si anxietate.

Ambii parteneri sunt artisti cu piese ce se regasesc in topurile internationale si sunt deosebit de iubiti de catre fanii lor, asadar n-ar fi o idee rea sa se apuce sa aiba un featuring cat de curand.