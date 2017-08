Article Name

Nuante de portocaliu in garderoba ta?

Nuante de portocaliu in garderoba ta? O culoare destul de puternica, insa potrivita pentru sezonul estival si nu numai, ea emana intotdeauna un plus de energie si vitalitate tinutelor noastre. Daca vara e permis sa porti portocaliu din cap pana-n picioare, in sezonul rece e bine sa aplici aceasta culoare la doar un articol al tinutei tale pentru ca uneori ce-i prea mult strica.

Lidia Bulai

