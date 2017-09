Semnele emoji sunt acele mici iconite cu omuleti, inimioare de toate dimensiunile, catei in diferite ipostaze, pisicute etc. – pe care le folosim in mesaje, e-mailuri sau pe retelele de social media. Sunt peste tot aceste iconite, iar rolul lor de baza este de a ne ajuta in transmiterea succinta a mesajului pe care dorim sa-l comunicam. Ele sintetizeaza, asemenea unei telegrame de pe vremuri, gandurile pe care vrem sa le trasmitem si adesea sunt cel mai bine intelese atunci cand sunt puse in context. Exact asa cum se spune, o imagine valoreaza cat o mie de cuvinte.

De-a lungul timpului, semnele emoji au crescut ca numar si au capatat o alta forma mult mai receptiva fata de inceputuri cand erau doar o combinatie a semnelor de punctuatie gen ‘:-)’ denumit simbol al glumelor, aparut in 1982 cand Scott Fahlman l-a propus ca marcator de glume in schimbul de mesaje de pe un forumul oamenilor de stiinta de la Universitatea Carnegie Mellon. De aici a pornit istoria.

Astazi, semnele emoji sunt la indemana oricui, comice si colorate, si ne ajuta sa exprimam o anumita stare fara prea multe cuvinte. Insa, sunt ele permise atunci cand trimitem raportul superiorilor nostri sau cand discutam cu colegii despre probleme legate de locul de munca? Semnele emoji nu fac nici un rau, din contra ajuta la detensionarea atmosferei legate de un anumit subiect si totodata contribuie la comunicarea mesajului atunci cand convorbirea verbala sau telefonica e dificil de realizat. In schimb, daca seful tau este un individ conservator care nu este deschis intru totul catre tehnologia zilelor noastre, gen nu are cont de facebook, si chiar va marturisit acest lucru, voua colegilor de munca, atunci nu se cade sa atasezi nici o urma de emoji in mesajele si emailurile tale catre el- nu vei da bine deloc.

Acesta ar fi un caz, dar de aici porneste si intrebarea: e potrivit sa includem intr-o comunicare de afaceri semnele emoji? De exemplu, mai deunazi am trimis un email unui furnizor de telefonie mobila in vederea incheierii unui nou abonament pe firma, ce pachet ar fi mai avantajos pentru mine in acest moment si care ar fi eventualele reduceri la costurile lunare, avand in vedere ca de 7 ani sunt un client constant al lor. Dupa ce am terminat de redactat in mare cam ce fel de abonament mi s-ar potrivi, am incheiat emailul astfel ‘Astept cu mare interes oferta dvs. Si sunt convinsa ca la fel ca in anii trecuti, colaborarea noastra se va dovedi fructuoasa de ambele parti’. Adica sunt clientul lor, avem o relatie de colaborare de ani buni, insa nu-mi permit sa insirui in discutia cu ei tot felul de semne emoji, ci mai mult, am vrut sa pastrez oarecum o distanta si ton un aproape formal. Marea mea grija a fost sa nu cad in ridicol si am lasat mesajul cat mai simplu si la obiect.

Problema in comunicarea scrisa folosind semnele emoji ar fi faptul ca acestea lasa loc de interpretare. De exemplu, fata zambitoare cu dintii afara :D, pentru unele persoane ar avea o tenta pozitiva, iar pentru altii exact contrariul. Opiniile diferite se datoreaza in principal diferentelor dintre fonturile emoji gasite pe platformele smartphone, aceeasi stare -a zambi- este reprezentata diferit pe un Iphone sau pe un Android. De aici si teama unora ca mesajul sa nu fie interpretat gresit.

Folosirea iconitelor emoji la locul de munca e destul de limitata si cel mai bine, ar fi sa nu folosesti emoji care au un risc crescut de a lasa loc de interpretare. Sunt multe dintre ele care indica o stare de bine, pozitivism si chiar prietenie, insa tot atat de usor, pot fi vazute si ca un semn al ironiei sau al dualitatii. De aici, si concluzia ca in comunicarea de afaceri, isi au loc doar clasicele semne emoji 🙂 – zambet, 🙁 – tristete, ok (gestul cu mana) si de preferat sa fie folosite doar cate unul per email.

In schimb, locul lor e binevenit in mesajele de pe telefon sau pe live chat-uri cand pot fi folosite la fiecare propozitie, dupa cum simte fiecare, intrucat minemi nu va tine socoteala lor intr-un mediu informal. In cele din urma, daca folosirea acestor simboluri e apreciata sau nu, depinde in mare parte de persoana cu care interactionati. Si pentru a fi in siguranta, foloseste emoji doar atunci cand partenerul de comunicare o face, daca acesta are un aer formal, atunci clar, excludem emoji.

Suntem cu totii martori ca semnele emoji au invadat toate comunicatiile electronice posibile pentru ca sunt distractive, comice si chiar creaza dependenta, insa cel mai important este ca ne ajuta in exprimarea mesajului nostru fara a folosi prea multe cuvinte.

