Cu o asa vreme nu e de mirare ca trebuie sa ne punem la pastrare gecile de iarna si sa lasam loc noilor modele de trenciuri care ne zambesc din vitrinele magazinelor. Daca nu mai stii ce sa imbraci in zilele nici prea reci, dar nici prea calde, trenciul este intocmai haina care te va scapa din impas si te va transforma intr-o femeie atragatoare fara prea mult efort. Cred ca fiecare fata sau femeie viseaza sa aiba in garderoba ei un trenci din material impermeabil in sezonul de tranzitie, fie ca e primavara sau toamna.

Eu personal ador trenciurile ce contureaza armonios silueta prin cureaua incinsa in talie si totodata imi plac detaliile care dau o tenta militareasca acestei tinute. Un trenci e un articol vestimentar in care femeile au incredere deplina ca le va pune in valoare feminitatea si eleganta.

Esti adepta stilului clasic, cu croiala simpla, dreapta, butoni laterali si buzunare mari? Afla ca in acest an aceste modele sunt la mare cautare de catre fashionistele din intreaga lume. Si daca nu ar fi culoarea care ar face deosebirea clara intre sexe, cu greu am putea distinge carui sex apartin unele modele de trenciuri, femeia fiind usor masculinizata in acest sezon.

In cazul in care nu ti-ai gasit trenciul potrivit pentru aceasta primavara, te invit sa arunci o privire asupra celor enumerate de mine in cele de mai jos. Insfaca unul chiar acum, nu de alta dar, in curand vei afla trista veste ca nimic nu se vinde mai bine in acest sezon de tranzitie decat mult dominantele trenciuri.

Trenci bleumarin cu parti ivoire

Trenci masliniu in stil militar

Trenci lung cu cordon in talie

Trenci ivoire cu model sofisticat

De la clasicul bej pana la culorile regimului militar, aceste piese vestimentare subintitulate ‘haine la datorie’ alias trenciuri. Ele sunt special create pentru a intoarce privirile oriunde te-ai afla. Vei atrage privirile inderent de vreme, fie pe ploaie sau pe soare.

Ce modele de trenciuri ai mai vazut?