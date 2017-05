Odata cu instalarea lunii mai, e de inteles de ce toate gandurile noastre duc direct la vara, la mare si la planuirea unei vacante. Asadar, trebuie sa-ti reconsideri garderoba de plaja pentru ca timpul ticaie: palariile, rochiile de plaja si desigur costumele de baie de anul trecut care mai sunt sau nu in tendinte. Daca esti printre norocoasele ce detin un costum de baie cu motiv nautic, gen albastru cu dungi sau cu alte motive geometrice, atunci afla ca si in aceasta vara acestea sunt la mare cautare. Esti o persoana sportiva? Costumul de baie intreg ti se va potrivi manusa in acest caz, iar daca iti doresti un bronz uniform fara prea multe urme, atunci costumul de baie in doua piese e cel indicat. Chiar si la plaja trebuie sa aratam bine, nu-i asa?

Anul acesta se pare ca nuanta de baza e albastrul simplu sau albastrul in combinatii cu alte culori vesele de vara. Costume de baie albastre, rochii de plaja albastre, fuste albastre… etc.

Iata mai jos 5 modele costume de baie 2017 de culoare albastra care iti ofera comoditate si iti accentueaza armonios liniile corpului:

(Daca vreun model ti-a placut mai mult, trebuie doar sa dai click pe poza si vei fi redirectionata catre magazinul online partener ce comercializeaza acel produs.)

Costum de baie intreg din colectia Adidas Performance

– Cupa rigidizata

– Bretele reglabile

– Material ornamentat

– Tiv drept

– Chilotul se vinde separat

– Legarea bretelelor dupa gat

Costum de baie din colectia Calvin Klein Jeans

– Cupa moale

– Incheiere cu carlig

– Cupa cu insertii detasabile

– Material neted si elastic

4. Costum de baie model aztec

– Model aztec alb-albastru

– Dublură la interior

– Inchidere cu șiret optionala

– Spălare manuală

Brandul Curvy Kate e specializat pe produse adresate femeilor cu forme, ajutându-le să se simtă bine în orice situație

Material exterior: 80% nailon, 20% lycra

-Căptușeală : 77% nailon, 23% elastan

Acestea sunt cateva modele costume de baie 2017 aflate in trend. Tie care ti-a placut? Ce parere ai despre ele?