Noul anotimp aduce cu el un “cadou” pentru a face simtita prezenta lui: frigul si zapada. Pentru a ne proteja de acesti factori placuti / neplacuti, trebuie sa ne protejam nu-i asa? Intotdeauna cand iesim undeva trebuie sa tinem cont de vreme si pe urma sa aruncam o privire prin dulap.

Iarna aceasta aduce cu ea valul paltoanelor, jachetelor si a blanurilor care sunt de-a dreptul incantatoare.

Fiecare doamna la randul ei cred ca se respecta nu-i asa? Pentru asta trebuie sa isi reinnoiasca garderoba de la A-Z. Iarna aceasta la mare cautare sunt in special hainele care contin blana. Nu numai ca tin caldura dar dau un aer mai feminin si bineinteles atrag priviri pentru ca orice femei si-ar dorii sa aiba o blana superba sau o haina cu blana!

Blanurile sunt de mai multe tipuri dar se poarta acelea animal print, cu manecile foarte mari. In fiecare an ele au fost “piesa de aur” dar bineinteles si anu acesta isi capata acest ” titlu”, insa iarna aceasta se poarta blana natura si artificla in culori neutre sau stridente pentru a accentua frumusetea.

Cu cat sunt mai lungi si accesorizate cu o curea in talie cu atat sunt mai spectaculoase (si scumpe), la o astfel de blana neaparat trebuie sa iti pui niste bijuterii care sa nu iasa foarte mult in evidenta si cureaua sa fie ceva mai mare, sau alte chestii care sa iasa in evidenta impreuna cu tine.

Jachetele sunt la mare cautare de catre domnisoare pentru ca se potrivesc la aproximativ orice tinuta si sunt la moda deoarece sunt confectionate din piele. Acestea dau un aer mai rock si punk dar nu neaparat trebuie sa fi categorizata ca fiind una dintre acestea. Acestea sunt cu diverse modele si imprimeuri. Anii ‘80 sunt prezentii acum datorita imprimeurilor animal care sunt la moda acum.

Acestea iti ofera o tinuta de motociclist dar daca mai pui pe langa botine,esarfa si jeansi skinny obtii o tinuta la moda si atragatoare. Trenciurile sunt in voga deoarece tin foarte mare caldura pe mai mult din jumatate din corp si datorita faptului ca sunt stranse in talie evidentiaza corpul si ofera mai multa eleganta.