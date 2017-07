Interpretarea emotiilor din vis

De obicei, pe langa faptul ca te visezi intr-un anumit loc si timp, in vis apari avand o emotie. Ce spune ea despre tine?

Daca visezi ca cineva te compatimeste este semn ca vei incheia afaceri profitabile. Daca visezi ca tu compatimesti pe cineva inseamna ca va trebui sa imparti locuinta cu o ruda care nu e binevenita.

Daca visezi ca iti arati dispretul pentru cineva, nu vei avea probleme in plan profesional. Daca visezi ca cineva te dispretuieste, vei avea succese pe plan profesional.

Daca visezi ca iti este frica sau ca incerci sa estompezi teama cuiva, va trebui sa iei anumite decizii privitoare la modul de rezolvare a afacerilor tale si sa te intelegi cu anumite persoane pentru a evita anumite probleme.

– frica de apa– nefericire, mare dezordine in casa;

– iti este frica– reusita sigura in amor si neplaceri in afaceri;

– tremurand de frica– vei fi protejat de o persoana importanta.

Interpretarea emotiilor din vis:

Furia:

– lacrimi de furie– barfa rautacioasa a celor apropiati;

– scos din fire– succes in munca;

– strangi pumnii de furie– cearta serioasa cu pertenerul de viata;

– te-a infuriat cineva– vesti neplacute;

– tremuri de furie– perioada critica cu partenerul de viata.

Daca visezi ca iubesti, asta semnifica fericire deplina;

– adulter– prevestire buna;

– iubire respinsa– izbanda in afaceri.

Daca vei visa ca te-ai indragostit, inseamna ca in realitate cineva s-a indragostit de tine si iti va face o declaratie de dragoste. In schimb, daca visezi ca ai pierdut o dragoste, un iubit, un prieten, inseamna ca in curand te vei indragosti si iti va merge atat de bine cu aceasta dragoste incat te vei casatori.

Daca ai incredere intr-un barbat- risti daca nu slabesti tensiunea; daca ai incredere in general in cineva- esti tensionata, ia viata mai usor.

Mahnirea, supararea, intristarea inseamna in viata reala bucurie, onoare pretuire din partea celorlalti; visul acesta prevesteste pentru viata reala tocmai inversul sau, adica bucurie, suflet usor, onoare, relatii bune cu cei din jur.

Daca te visezi mandra, atunci esti egoista, ambitioasa, iti faci dusmani; daca visezi mandria cuiva, vei primi niste vesti triste; mandria justificata, inseamna ca traversezi o perioada de asteptare tensioanta, pentru ceva sau cineva;

Daca visezi ca iti este mila de cineva care te-a ranit, inseamna ca vei avea o viata lunga si fericita.

Daca visezi ca cineva te face de rusine inseamna ca vei fi admirat de prieteni si de seful tau. Daca visezi ca tu faci pe cineva de rusine inseamna ca vei avea un accident de masina. Daca cuiva ii este rusine– planuri mari pentru viitor, iar daca tie iti este rusine– esti agitata sufleteste.

Daca visezi ca esti surprinsa, inseamna ca vei avea o experienta incitanta. Daca visezi ca tu faci cuiva o surpriza inseamna ca veniturile tale vor creste.

Daca visezi ca esti trist si descurajat este semn de fericire si pace. Daca visezi ca o persoana apropiata este melancolica, vei avea o perioada tensionata din punct de vedere profesional.

Daca visezi o persoana care isi asuma responsabilitatea pentru un anumit incident inseamna ca trebuie sa fii atent la prietenii nesinceri. Daca tu esti persoana care isi asuma vina inseamna ca vei avea succes in afaceri. Daca dai vina pe altcineva, vei deveni foarte suparata si tensionata.