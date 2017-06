E destul de dificil sa ne mai punem in carca inca o sarcina in plus, pe langa toate celelalte avute in viata unei femei. Insa, cu putin exercitiu, toate practicile de ingrijire ale corpului tau pe durata intreg ciclului menstrual, vor deveni o rutina si in final, vei fi multumita ca le-ai practicat.

Cu fiecare luna, nivelul hormonilor feminini fluctueaza in functie de ziua in care ne aflam a lunii: riduri mai proeminente decat alte zile, par uleios sau pielea foarte uscata? Corpul nostru nu reactioneaza doar la factorii externi de mediu, ci si la cei interni, gen schimbarile hormonale. Spre norocul nostru, pentru a mentine echilibrata balanta nivelului de hormoni pe perioada ciclului menstrual, putem recurge la o alimentatie sanatoasa, insotita de sport si de ingrijirea pielii/ parului lasam se ocupe produsele cosmetice adecvate.

Prima saptamana:

Ciclul menstrual incepe practic cu prima zi de menstruatie, cand in corpul nostru se intampla sa scada la minim hormonii progesteron si estrogen, transformandu-te intr-o persoana mai emotionala. Cel putin in primele zile vei observa ca pielea e mai sensibila, ridurile devin proeminente si parul tare uscat. Conform sfatului medicilor dermatologi, in aceste zile este indicat sa folosesti produse cosmetice cu rol de calmare si de hranire a tenului ce contin acid hialuronic. Demachiati-va folosind ulei de trandafir sau musetel ce pot restaura balanta hormonala.

Evitati exfolierea in aceasta saptamana a ciclului menstrual.

A doua saptamana:

Ne aflam la mijlocul ciclului menstrual, cand totul devine la normal, ba chiar mai mult, tenul si parul nostru radiaza de sanatate. Ovarele isi reiau activitatea de producere a hormonului estrogen, crescand nivelul de serotonina si imbunatind vizibil starea oricarei femei.

Vom impresiona cu cativa bujori in obraji si nu va trebui sa apelam la mult make-up, caci de data aceasta naturalul e perfect. Noi celule incep sa se formeze, ajuta-le indepartand prin exfoliere celulele moarte si aplica dupa o crèma cu antioxidanti. E momentul propice de a te programa la epilat sau la peeling, pielea e rezistenta si nu-ti va da batai de cap.

Nu trebuie sa uiti nici de parfumul cu feromoni, fresh si ales cu grija, care iti va crea starea de a fi plina de energie.

A treia saptamana:

Hooray! Au venit si zilele ‘the best of the best’ ale ciclului menstrual: vei arata, te vei simti si vei mirosi cel mai bine in aceasta saptamana datorita nivelului crescut de estrogen din corp. In aceasta faza productia de colagen e la maxim, asadar e indicat sa te axezi pe produse de anti-imbatranire si masti care sa ajute tenul in lupta contra ridurilor fine ale fetei. E bine de stiut ca ovulatia are loc in aceasta saptamana, si daca ovulul nu este fecundat, nivelul de hormoni scade foarte mult, pregatind o noua menstruatie si facandu-ne sa devenim mai somnoroase, lente si balonate (corpul retine mai multa apa).

Totodata, creste nivelul de risc al pigmentarii cauzata de combinatia celor doi hormoni, estrogen si progesteron care in contact cu soarele cauzeaza pigmentarea nasului, a fruntii sau obrajilor. Din cauza extra melaninei din corp, ideal ar trebui sa nu-ti lipseasca din gentuta crema cu protectie solara cu SPF >15.

A patra saptamana:

Este saptamana cea mai groaznica din ciclul menstrual, cand hormonii isi fac de cap, estrogenul ajunge sa scada, in timp ce testosteronul creste, fapt ce va duce la fazele uleioase ale parului si tenului nostru. Daca te uiti in oglinda vei observa cu amaraciune porii dilatati, cearcanele mari si punctele negre mai vizibile ca niciodata. Acum e momentul sa insisti cu exfolierea poate si de doua ori pe saptamana si sa utilizezi produse ce inlatura excesul de sebuum sau formarea punctelor negre, ca acidul salicinic.

Aceleasi tratamente acorda-i parului tau, aplicand masti hidratante si evitand sa pui balsam la radacina.

Cu bune si rele, cateodata nici nu realizam aceste schimbari majore prin care trece corpul nostru in aceste faze ale ciclului menstrual, insa pentru zilele grele si dezolante aceste incurajari chiar ne prind bine.

Ce alte sfaturi ai pentru a arata si a ne simti bine in zilele delicate ale lunii?