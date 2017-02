Indraznesti sa te lasi pe mana foarfecii pentru un breton?

In zilele noastre social media influenteaza tot mai mult felul in care dorim sa aratam si nu de putine ori urmarim indeaproape postarile vedetelor preferate si ne dorim sa ne imbracam ca ele, fie sa avem o coafura la fel sau sa mergem intr-o vacanta identica. Dar totusi, cat de periculos este sa copiem modelul de breton al unei vedete de pe Instagram spre exemplu?

Ce trebuie sa faci in cazul in care iti doresti sa adopti un breton ca cel al lui Sienna Miller? Desigur, cel mai bine ar fi ca mai intai sa te consulti cu stilistul tau si sa-i explici exact de ce iti doresti acest lucru: o imiti pe vedeta preferata, vrei sa fii romantica, vrei sa pari mai tanara, vrei sa fii observata etc. si inca nu stii cum o sa ti se potriveasca cu fata ta.

De cand ma stiu n-am avut niciodata un breton si mai ales nimeni din familia mea nu a indraznit vreodata sa-si faca unul, desi toate avem fata usor rotunda si fruntea destul de proeminenta, iar aceste trasaturi m-au determinat sa ma gandesc ca un breton s-ar potrivi perfect fetei mele.

Orice stilist iti va spune ca bretonul se imparte in mai multe categorii, fie ti se potriveste de minune, fie nu-ti sta bine deloc cu el. Se spune ca exista un model pentru fiecare dintre noi si nu trebuie sa ne fie teama de a adopta acest nou look. Pentru cineva care nu a mai avut niciodata e recomandat ‘bretonul incepatoarei’ care e si cel mai simplu de inlaturat si poti oricand sa-l dai intr-o parte ca si cand nici n-ar fi fost.

Pentru cele cu fruntea scurta un breton usor observabil e cel mai indicat, iar pentru o frunte lata, bretonul gros poate face minuni. Insa nu lasati sa vi se taie prea mult din parul din fata deoarece bretonul mic ca cel al unor fotomodele nu poate fi prins sau inlaturat lateral, el pe podium reprezinta doar o tendinta care clar nu e pentru tine daca vrei sa te simti sexy si feminina.

In anumite momente ale anului noi femeile simtim nevoia unei schimbari de look si uneori un breton iti poate reinnoi chipul si sa te duca inapoi in timp prin anii ’90 cand a fost apogeul acestui trend. Cand ai breton te simti un pic mai interesanta si ai mai multa grija de felul cum arati caci ai sa vezi si tu, la inceput, nu e deloc usor pana te obisnuiesti cu el. O sa ai multe dimineti in care o sa te trezesti cu cateva fire electrizate deasupra fruntii insa cu putina apa se vor aseza la loc. Si un alt lucru ce trebuie punctat: nu uita de intretinerea lui si nu-l lasa netuns mai mult de doua saptamani caci s-ar putea sa te cam incurce la activitatile zilnice.

Schimbarea de look poate fi o experienta mult asteptata realizata de oameni care stiu sa te indrume cu ce anume iti sta bine. Si pana la urma cum poti sa stii daca iti sta bine sau nu cu un breton, daca n-ai incercat niciodata unul? Parul oricum creste la loc indiferent daca va fi un breton reusit sau un esec, dar ceea ce conteaza este ca incerci ceva nou si ai iesit din zona de comfort.

Ai luat in considerare vreodata sa-ti faci aceasta schimbare de look? Cum a fost experienta ta? Impartaseste cu noi in randurile de mai jos.