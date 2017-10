Imbracamintea si sporturile de fete – Partea II

Exista multe sporturi destinate si fetelor pe care ti le-as recomanda pentru a-ti petrece timpul liber facand o activitate utila pentru sanatatea ta si placuta in acelasi timp.

Cele mai cunoscute sporturi care pot fi practicate de fete sunt: tenis, volei, handbal, basket, jogging, fitness si aerobic, inot, gimnastica, scrima, ciclism, atletism, echitatie, ski & snowboarding si patinaj.

Chiar daca exista o varietate larga de unde poti sa alegi, trebuie sa stii ca fiecare sport are costumatia lui specifica. De exemplu, nu poti merge sa joci tenis intr-o rochie maxi sau purtand o fusta lunga pentru ca nu poti alerga pe teren sa prinzi mingea de tenis.

In acest articol ne vom ocupa de ultimele 7 sporturi mentionate. Mai jos vei vedea fotografii care te ajuta sa fii informata asupra imbracamintii corecte pe care trebuie s-o adopti in cadrul fiecarui sport de fete:

Gimnastica

Daca vrei sa practici gimnastica la paralele, la barna sau la sol vei avea nevoie de un costum standard. Daca insa te intereseaza gimnastica ritmica, va trebui sa achizitionezi un costum frumos ornamentat cu paiete si accente stralucitoare in culori cat mai vii.

Cu toate astea, costumul unei gimnaste seamana din punct de vedere vizual cu costumul de baie al unei inotatoare profesioniste, doar ca materialul din care este confectionat este altul. In plus, poate fi si cu maneci lungi.

Scrima

Chiar daca toate sporturile au echipamentele lor specifice, scrima este un sport mai aparte si are nevoie de o atentie sporita. De aceea, nu poti purta orice tip de haine cand practici scrima. Trebuie sa-ti cumperi echipamentul fara de care s-ar putea sa fii ranita in timpul practicarii sportului.

Daca vrei ca citesti si prima parte a acstui articole da click aici: Imbracamintea si sporturile de fete partea I

Daca esti hotarata sa practici scrima ai nevoie de un costum format dintr-o pereche de pantaloni, o bluza si o jacheta speciala cu protectie extra. In plus, trebuie sa achizitionezi si o masca pentru cap, o aparatoare pentru piept, manusi, sosete si incaltaminte sport specifica.

Nu in cele din urma, vei avea nevoie si de o floreta, o spada sau o sabie.

Ciclism

Daca-ti place sa te dai cu bicicleta si vrei sa incepi sa te ocupi serios de acest sport, vei avea nevoie de un maieu/tricou dintr-un material special care lasa pielea sa respire corect, pantaloni scurti mulati si pantofi sport speciali.

Pentru zilele friguroase, apeleaza cu incredere la un trening complet (pantaloni lungi si bluza de trening). Daca vrei sa fii profesionista, iti vei cumpara si o manusi speciale pentru ciclism, o casca, cotiere si genunchiere.

Atletism

Varianta mai serioasa a joggingului pe care-l practici singura sau cu prietenele. Ai nevoie de o bustiera sau un maieu, pantaloni scurti si incaltaminte sport speciala pentru alergari.

Echitatie

Daca-ti plac caii si vrei sa practici echitatia afla ca vei avea nevoie de un echipament compus din pantaloni mulati, camasa, sacou, cizme si casca.

Ski sau snowboarding

Pentru acestea vei avea nevoie de echipament de protectie impotriva frigului. Cele mai cunoscute piese vestimentare necesare skiului si snowboardingului sunt salopetele/pantalonii, gecile groase, caciulile, ochelarii de protectie, manusile, claparii si schiurile/snowboardul.

Fiind foarte frig, poti apela si la un fular gros. De retinut este faptul ca un skior profesionist se imbraca cu un costum special, mai usor decat hainele purtate de amatori. Asa ca, daca vrei sa faci ski de performanta, ai nevoie si tu de acel costum special.

Poti achizitiona imbracaminte pentru acest sport, vizitand unu dintre magazinele noastre partenere accesand link-ul – ACESTA –

Patinaj

Acesta este un sport care are nevoie de un costum special, infrumusetat cu paiete si culori vii, la fel ca si gimnastica ritmica. Va trebui sa ti-l cumperi de la magazine speciale care comercializeaza astfel de costume sau sa rogi pe cineva sa ti-l coase.

CE SPORT TE-AI HOTARAT SA PRACTICI? ESTE ARTICOLUL Imbracamintea si sporturile de fete – partea a II – a INTERESANT? AI GASIT INFORMATII UTILE?

Summary Article Name Imbracamintea si sporturile de fete, partea a II -a Description Exista multe sporturi destinate si fetelor pe care ti le-as recomanda pentru a-ti petrece timpul liber facand o activitate utila pentru sanatatea ta si placuta in acelasi timp. Author Senorita.ro Publisher Name www.senorita.ro Publisher Logo