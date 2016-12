Cine a spus ca doar copiii pot primi cadou de la Mos Craciun? Cine a zis ca barbatii nu pot primi si ei un cadou inedit in noaptea de Craciun dupa ce, bineinteles , cei mici adorm in asteptarea Mosului?;)

Ideea originala a titlului acestui articol era de fapt : Idei de cadou pentru El pe care sa le porti Tu! Ce isi poate dori mai mult un barbat decat o Craciunita sexy care sa i se ‘ofere’ in noaptea cadourilor? Partea frumoasa a acestui cadou ar fi ca nu costa prea mult, sigur il vei surprinde placut si in plus veti aduce impreuna un moment de ‘sare si piper’ in relatia voastra. Deci, in noaptea friguroasa, dupa ce colindatorii s-au retras la cusetele lor si tu ai pregatit copiii de somn, nu-ti ramane decat sa te retragi nitel in dressing si sa imbraci cadoul visurilor lui.

Costumul de Craciunita este ceva ce chiar poti imbraca doar in noaptea de Craciun. Parerea mea este ca nu poti oricand imbraca acest costum rosu-alb cu blanita asortata deoarece in celelalte zile din an nu mai are acelasi farmec si posibil sa te ia prea tare emotiile si sa nu mai fii in largul tau imbracandu-l. Asadar, o data-n an e momentul si acela e in noaptea de Craciun!

Iata ce am gasit cautand printre magazinele de incredere din Romania.

2. Costum de Craciunita tip Babydoll cu chilot clasic si caciula

3. Costum de Craciunita tip Babydoll cu chilot tanga si caciula

Costum de Craciunita marca Obsessive

Format din babydoll, chilot tanga si caciula

Confectionate din dantela fina cu detalii din satin si puf

Set marca Obsessive

Fusta mini, curea, chilot tanga, bustiera si caciula

Nu trebuie sa te gandesti prea mult daca sa cumperi sau nu unul dintre cadourile amintite mai sus. Doar imagineaza-ti chipul sotului tau vazandu-te impachetata asa. Chipul unui copil vazand cadoul de la Mos Craciun e minciuna in comparatie cu chipul lui.

Cat despre intimitate, stai linistita, caci comanda va veni impachetata discret si la timp pentru seara cea mare. Deci ce cadou ai alege?