Pentru EA-adolescenta

Consola Nintendo 2DS

Care adolescent nu este fascinat in ziua de astazi de lumea jocurilor video de pe calculator sau de pe televizor cu ajutorul unei console fixe sau a uneia mobile, cum este aceasta versiune portabila de consola care te va ajuta sa joci jocurile preferate oriunde vei pleca in vacanta. Biblioteca de jocuri Nintendo compatibile cu aceasta consola este vasta, asadar cauta jocul preferat astfel incat sa oferi cadoul perfect pentru ea!

Placa de indreptat parul

Cu siguranta ca aspectul fizic joaca un rol foarte important la crearea primei impresii, mai ales in randul adolescentelor care petrec foarte mult timp in fata oglinzii ajustandu-si look-ul si incercand noile tendinte de make-up, coafura sau fashion. Si carei fete nu-i va placea sa aiba parul intins cu placa atunci cand iese la o intalnire? Ofera-i acest cadou de hair-styling practic si rapid -placa de indreptat parul si o vei ajuta pe adolescenta de langa tine sa uite de problema parului atunci cand merge undeva.

Pentru EA-sotie

Rama foto digitala

Stii ca ii plac pozele dispuse armonios prin casa? Dar nu prea mai este loc unde sa le puneti? In acest caz, aceasta rama foto digitala este cadoul ideal pentru ea, cea careia ii plac amintirile vii in casa. Aceasta rama foto digitala va putea stoca fara probleme o multime de poze si videoclipuri de care sa va bucurati zi de zi. In functie de capacitatea pe care vei dori s-o stochezi, va trebui sa atasezi la rama foto digitala un card de memorie, asta ca sa nu lasi tot in treaba sotiei cautarea lui!

Cercei ovali placati cu aur

Puncteaza acest Craciun cu o noua bijuterie in caseta de bijuterii a sotiei tale. Aceasta pereche de cercei ovali, placati cu aur de 14k si cristale transparente sunt un accesoriu feminin, delicat si care aduce stralucire oricarei tinute.

Pentru EA-prietena/iubita

Lumanare parfumata

Adu atmosfera de Sarbatoare in casa si inima prietenei tale prin oferirea acestui cadou simplu si de efect: decoratiune-lumanare cu ren si miros specific spiritului de Craciun. Aprinde-o si uita s-o mai stingi!

Parfum de dama Agent Provocateur

Odata ce i-ai invatat preferintele in materie de parfumuri, achizitioneaza-i iubitei tale un parfum de care sa va indragostiti amandoi: apa de parfum de la Agent Provocateur -Fatale in cantitate suficienta de 100 ml, este parfumul femeii puternice, sexy si care stie sa se bucure de placerile vietii.

Pentru EA-bunica

Ceainic alb din ceramica

Nu prea sunt bunicii in pas cu noile tehnologii unde doar apesi un buton si gata, lucrul e facut. Oricum ar fi, bunica isi vede de indeletnicirile ei de-odinioara in care odata ce focul e aprins in soba, pentru a face o cana de ceai, scoate un ochi de pe plita si lasa apa la clocot in olicica. Acest ceainic din ceramica, ornat ca de Sarbatoare, insa cu aspect rustic, va fi un cadou minunat pe care bunica ta il va primi cu bucurie: e ca un obiect de décor care e si practic deoarece ceaiul se toarna mult mai usor in cana, fara a da pe langa. Orice casa prinde viata cu ocazia Sarbatorilor de iarna prin mici decoratiuni specifice, cum ar fi acest ceainic alb cu stelute din ceramica.

Cizme imblanite

Pentru zilele geroase de iarna nu i-ar strica bunicii tale o pereche de cizne calduroase, care nu aluneca si care sunt blanite in interior cu 100 % blana naturala.

Pentru EA-sefa

SAL calduros

Demonstreaza-i sefei tale ca nu poti sa te gandesti la Sarbatorile de iarna fara sa o incluzi si pe ea in planurile tale. Daca sefa e adepta tinutelor office de culori neutre, vei face o impresie foarte buna cu acest sal calduros de culoare gri care este foarte elegant, placut la atingere si usor de asortat cu orice tinuta.

Espressor cafea KRUPS

Acest cadou nu trebuie sa-l achizitionezi de unul singur pentru ca e destul de usturator la buzunare, insa daca te vei mobiliza din timp si vei discuta si cu colegii de birou s-ar putea sa-ti iasa ceva, care e benefic si sefei tale, cu siguranta mare admiratoare a cafelei, dar si voua celorlati care va chinuiti zilnic cu cescuta termala de acasa.

Tu ai cumparat deja cadoul de Craciun?