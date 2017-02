Cat de necesara este o husa de protectie canapea?

Fie ca locuim intr-o casa inchiriata sau detinem propria casa sau apartament ne amenajam spatiul in care traim dupa bunul plac si uneori tinand cont si de tendintele de pe piata. A te muta intr-o casa nemobilata e o adevarata aventura la fel ca si atunci cand iti cumperi mobila in camere pentru prima data. In tarile dezvoltate si nu numai, cei care isi permit apeleaza adesea la un designer interior atunci cand decid sa-si redecoreze casa, iar sfatul unui specialist pare sa reduca din stresul unei posibile esuari in alegerea culorilor, a mobilei, a draperiilor, a canapelei etc.

Nu vreau sa intru in discutii despre idei in decorarea casei, ci ceea ce este important este ca acest décor sa fie unul cald, comfortabil si cu pete de culoare.

Sufrageria sau camera de zi este preferata mea: e o camera mare de obicei, aerisita, un loc al familiei unde de obicei ne relaxam si ne primim invitatii. Dupa o zi de munca nu-ti mai trebuie altceva decat sa te intinzi pe canapea de una singura si sa te rasfeti cu un ceai, citind o carte sau urmarind emisiunea preferata.

Dar pana sa se umple casa cam pe la orele amiezii, catelul nostru are drepturi depline pe canapea, ignorandu-si propriul pat ca doar mult mai bun e somnul pe canapea. Iubesc animalele, in special pe catelul meu Rex, insa nu si parul sau deranjul pe care il lasa dupa ce se ridica de pe canapea. Pentru a pastra cat mai indelung culorile vii si materialul calitativ al canapelei mele, am hotarat sa cumpar o husa de protectie canapea, pe care o atasez de luni dimineata si o tin toata saptamana.

Desigur ca am prietene care au achizitionat mult mai de timpuriu o husa de protectie canapea, in special cand copiii lor erau micuti si obisnuiau sa deseneze un pic pe foaie si cat mai mult pe canapea. Norocul lor cu aceasta protectie caci materialul canapelei nu a avut deloc de suferit, iar husa de protectie canapea a rezistat eroic timp de doi ani fiind spalata la flux continuu.

O alta situatie in care se merita sa-ti protejezi bunurile din casa, in special scaunele sau canapeaua, este o petrecere la tine acasa cu multi invitati si multe pahare de sampanie sau vin rosu. Inainte de a sosi invitatii, aseaza husa de protectie pe canapea si scaune astfel incat sa te bucuri de petrecere si sa nu stai cu griji; si chiar daca se intampla ca cineva sa-si verse vinul, nu lasa sa treaca timpul, ia repede husa de pe canapea pentru a nu avea timp de a se prelinge.

Piata home&deco ne ofera o multitudine de modele de canapele si coltare care sa ne ajute a umple spatiul gol din orice sufragerie. In cazul in care detii mai mult spatiu in sufragerie, un coltar este alegerea ideala pentru ca pur si simplu nu mai ai nevoie de alte scaune in camera deoarece sunt suficiente locuri pe el, e lung, spatios, convertibil in pat de dormit si e prevazut cu loc pentru depozitare.

Bineinteles ca aceleasi lucruri se aplica si in cazul unui coltar, protectia sa cu o husa coltar e absolut necesara daca vrem sa ne bucuram de el cat mai mult timp. Fie ea husa de protectie canapea sau husa coltar, multi cumparatori au anumite dubii cand cumpara aceste huse: vor acoperi ele intreaga mobila? Avantajul unei huse supraelastice este ca inainte de cumparare nu sunt neaparat necesare masuratori precise si elaborate caci acestea se vor mula perfect pe mobila. Husele de protectie pot acoperi de la cea mai ieftina canapea/coltar pana la cea mai rafinata si mai scumpa de pe piata. Folosindu-le ai posibilitatea de a schimba culorile dupa bunul plac si sa creezi o atmosfera speciala in camera dupa anumite momente ale anului.

Asadar nu uita ca ai investit suficienti bani pentru a-ti mobila camera cu canapeaua/coltarul mult visate, iar faptul ca iti doresti sa le prelungesti viata cu o husa de protectie canapea/husa coltar nu e decat o masura de precautie care nu te va costa atat de mult ca o mobila noua.