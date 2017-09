Hai-hui prin tara noastra la Gura Portitei

Aflandu-ne in plin sezon estival, nu auzim decat cum prietenii si cei cunoscuti noua isi pregatesc bagajele pentru vacanta de vara mult asteptata: unii prefera drumetiile pe potecile padurilor si susurul raurilor muntoase, altii se duc sa se relaxeze stand la plaja si balacindu-se in apele caldute ale Marii Negre.

Daca optezi pentru o locatie plina de adrenalina, lume multa si vanzatori ambulanti la tot pasul, atunci exista o multime de statiuni din care poti alege: Mamaia, Eforie Nord, Vama Veche, Saturn, Neptun, Olimp sau Mangalia. Insa, daca in acest an te-ai decis sa mergi spre o locatie noua, cu mai reclama mai putina, nestiuta de multi, dar in care sa te simti ca pe o insula exotica unde sa-ti regasesti linistea si apropierea de natura, atunci poti sa iei in considerare aceasta propunere- statiunea Gura Portitei.

Aceasta locatie se gaseste la 50 de km de Tulcea, in satul Jurilovca si dupa cum marturisesc cei care au pasit pe-acolo, este un adevarat paradis natural care ar merita sa fie prezent in cataloagele firmelor de turism. Practic este o fasie de nisip aflata la mijloc intre Marea Neagra si Lacul Golovita, o ‘portita’ deschisa pentru iubitorii Deltei Dunarii.

Gura Portitei a trecut de la statutul de sat pescaresc la acela de sat de vacanta, cu facilitati de cazare ce au standarde ca in orice alta statiune de pe litoral, dar din care lipsesc mall-urile, discotecile, supermarket-urile si in general aglomeratia, toate acestea fiind subtituite de liniste, briza marii, peisaje idilice (apa albastra pe de-o parte la Marea Neagra si apa verzuie de partea cealalta pe Lacul Golovita), apusuri fantastice demne de carti postale si de mancaruri gustoase si proaspete preparate cu dibacie de catre gazdele de-aici in timp ce va deapana povesti de viata fermecatoare ce fac inconjurul locatiei.

Gura Portitei ramane asadar o statiune ascunsa, o zona de litoral altfel decat altele, in care salbaticul imprejurimilor va poate oferi intimitatea si relaxarea de care aveti nevoie in vacanta. Practic esti asemenea unui naufragiat sa zicem, care a pasit pe o insula si o vreme e izolat de lumea de afara, dar care va supravietui, caci aici gaseste toate cele necesare unei sederi lungi si placute.

Intr-adevar, nu e chiar la indemana oricui aceasta plaja, la care nu poti sa ajungi direct cu masina si trebuie sa iei neaparat o ambarcatiune care sa te treaca apa. Dar peste toate micile neplaceri (distanta, broscute si tantari), in final ajungi sa traiesti o experienta unica in vacanta de vara la preturi destul de accesibile, tinand cont de izolarea acestui colt salbatic de restul lumii.

Sa nu-ti inchipui ca la Gura Portitei nu vei avea suficiente activitati de a-ti petrece timpul liber; poti opta pentru excursiile zilnice in Delta Dunarii, inchirierea hidrobiciletelor, a barcilor cu vasle, sa joci tenis/volei sau sa petreci timpul adunand ca amintire scoicile aflate pe patura imensa de la malul marii.

Ce parere ai despre aceasta locatie? Ti-ai planifica urmatoarea vacanta la Gura Portitei?

