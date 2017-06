Ghid pentru modele de rochii de vara 2017

Rochiile reprezinta piesele vestimentare perfecte pentru a fi purtate pe timp de vara de orice doamna sau domnisoara. Pe piata se gasesc o multime de modele de rochii de vara, incat cu siguranta sunt indeplinite toate dorintele fiecarei femei.

Acestea sunt foarte usor de purtat indiferent de momentul zilei, astfel incat nu trebuie decat sa pui o rochie lejera pe tine si esti gata de plecare, poti iesi sa te bucuri de soare sau chiar sa iei o gura de aer pe timp de seara.

In magazine deja au inceput sa apara numeroase modele de rochii de vara 2017, asa ca a venit timpul sa incepi sesiunile de shopping pe care stiu ca le astepti de mult, poate inca de cand s-a terminat vara trecuta, insa relaxeaza-te. Ai la dispozitie destul timp cand vei putea sa te bucuri de vremea calda, de rochii de plaja extrem de feminine si lejere, de mare si de bronz.

Ai posibilitatea de a-ti alege favoritele dintre atat de multe modele de rochii de vara, incat sunt sanse foarte mari sa pleci acasa cu mai multe hainute decat ti-ai propus atunci cand ti-ai fixat ziua de cumparaturi. Rochiile din dantela sunt la mare cautare si in acest sezon, deoarece acest gen de material este foarte feminin, ideal atat pentru zilele cand soarele nu prea indrazneste sa apara, cat si pentru momentele cand se inregistreaza cele mai ridicate temperaturi.

Dupa cum bine stii culoarea anului 2017 este greenery, un verde crud extrem de frumos care se regaseste intr-o mare masura la diferite modele de rochii de vara din vitrinele mall-urilor. Atunci cand o porti la diferite ocazii ea te transforma intr-o femeie mai energica, mai indrazneata, mai puternica, asa ca nu ezita si achizitioneaza-ti cateva obiecte vestimentare in aceasta culoare vie care poate atrage toate privirile asupra ta!

Rochiile maxi au ramas in tendinte, deci nu trebuie sa lipseasca din garderoba ta. In aceste modele de rochii de vara te vei simti extrem de comfortabil, intrucat au o textura lejera si permit fiecarei adieri de vara sa te racoreasca, fara a te simti prea ingradita sau sa te napadeasca senzatia de sufocare. In acelasi timp rochiile pana in pamant te ajuta sa pari mai inalta, ofera senzatia de picioare lungi si le poti purta atat cu pantofi cu toc, platforme, cat si cu balerini.

Daca vrei sa mergi la un eveniment elegant ce impune o anumita tinuta iti recomand modele de rochii de vara midi, caci nu sunt nici prea scurte, nici prea lungi. In mod special poti purta o rochie peplum, deoarece aceasta iti miscoreaza vizual talia si iti accentueaza formele sexy. Un asemenea stil vestimentar poti adopta si in cazul unui interviu care are loc in plina vara, intrucat inspiri feminitate, eleganta si decenta. Cu siguranta vei face o impresie buna in fata unor potentiali angajatori!

Cert este ca rochii de vara gasesti oriunde te uiti, insa trebuie sa stii ca este esential sa alegi unele care se potrivesc corpului pe care il ai, care sa fie dintr-un material usor si lejer, ce iti lasa pielea libera, sa respire si care sa aiba croiala lucrata bine.

Este foarte important sa pui intotdeauna calitatea pe primul loc, caci astfel hainele se pastreaza extrem de bine si le poti refolosi chiar pret de mai multe veri.