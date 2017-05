Nu te gandi ca in aceasta vara garderoba ta se va minimiza doar la culori vesele, animal print, forme geometrice sau dungi, deoarece vei avea parte si de o serie de taieturi pe ici-colo pentru a scoate la iveala cate o bucatica de piele- de ce nu, doar e vara pana la urma! Mini, medie sau lunga- fusta se reinventeaza in acest sezon taindu-si nitel din tiv, facandu-l asimetric si adaugand un aer jucaus prin multiple volanase atasate. De cele mai multe ori, o fusta asimetrica indica o tinuta comfortabila, informala, nimic sofisticat si de aceea, cere sa fie acompaniata de sandale cu toc mic, platforme si niciodata de incaltari cu toc prea inalt.

E imposibil sa nu fi observat acest trend in magazine, pe strada sau la emisiunile preferate. De fiecare data cand consideri ca porti un outfit mult prea simplu si lipsit de acel factor wow, incearca sa schimbi ceva optand pentru pantaloni, bluze sau chiar o fusta asimetrica. E absolut un trend minunat! Si daca exista un singur loc unde acest model de fusta ar fi gasit ca inadecvat, acela este la birou. In schimb, ai o sumedie de alte ocazii in care sa o porti de la plimbarile in aer liber, in vacanta sau chiar la o cina relaxata cu cei dragi.

Insa nu o sa pierd timpul doar laudand aceasta binecuvantare adusa in lumea modei, ci o sa incep a enumera cateva poze de fusta asimetrica gasite in magazinele noastre online:

Un model de fusta medie, de data aceasta un pic altfel prin cele doua colturi distribuite lateral. E o fusta de culoare mov prafuit ce are aplicata intr-o parte asimetrica o broderie florala.Eleganta inseamna simplu si cu gust!

Incearca acest tip de fusta alaturi de un top putin mai colorat si niste sandale cu model.

Un print floral alb-albastru va aduce cu siguranta o oaza de vacanta in garderoba ta. Acest model incorporeaza mai multe jocuri asimetrice, indiferent de pozitia din care o privesti.

Fusta tip creion croita asimetric si insotita de o catarama in jurul taliei, pe post de curea. O fusta care va atrage numeroase priviri asupra ta, mai ales daca ai picioarele lungi si bronzate.

Esti in cautarea tinutelor pentru plaja? Mare bucurie, mare, pentru ca tocmai ti-am gasit acel ceva care sa imbraci in drum catre plaja si care sa nu fie tocmai greu de scos de pe tine: aceasta fusta scurta asimetrica de culoarea marii, albastru, e alcatuita din parti aplicate una peste alta si are rolul de ati aduce visul de a fi pe plaja cat mai aproape.

Acest model de fusta te va scoate din impas atunci cand esti pe graba si nu stii ce sa pui pe tine. Fusta de blugi scoate din impas pe oricine, iar cand are si un croi asimetric devine elemntul central al tinutei tale.Nu numai ca arata bine, dar se si simte bine cand o porti!

Pentru un look feminin si jucaus, nici ca se putea sa alegem mai bine decat o fusta scurta asimetrica, ce ne ofera libertate in miscari alaturi de straturile de volanase care dau deosebit de bine in acest sezon. Culoarea neagra aleasa pentru acest model va ofera versatilitate in a alege o multitudine de culori cu care sa o asortati.

Un look chic si simplu! O fusta alba, lunga si asimetrica e un must-have pe care sa il iei cu tine in bagajul de vacanta.

Ai curaj sa incerci o fusta asimetrica? Cum ti se par? Impartaseste cu noi gandurile tale.