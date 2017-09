Frumusetea femeilor in cifre

Se tot spune o vorba cum ca fiecare varsta are frumusetea ei, si drept vorbind asa e, chiar daca atunci cand suntem adolescente rebele ne dorim cu ardoare sa devenim dintr-o data femei mature, si cand ajungem la maturitate ne dorim sa putem da timpul inapoi macar cu cativa ani. Frumusetea e intr-adevar trecatoare la orice fiinta umana, insa nu cred ca trebuie sa devii melancolica odata cu trecerea anilor.

Spre norocul nostru, exista metode si multiple produse de ingrijire care pot ajuta ca frumusetea femeilor (si nu numai) sa ramana la punctul ‘the best of the best’, adica aspectul exterior sa nu reflecte cu adevarat trecerea anilor.

Pentru cele mai tinere e posibil sa nu le intereseze atat de mult sfaturile de ingrijire zilnica, din cap pana-n picioare, insa daca incepi a avea grija de tine inca de la varsta adolescentei, s-ar putea sa nu ti se mai para o corvoada ritualul de ingrijire la o varsta mai inaintata si implicit poti chiar sa reduci costurile cu produsele de infrumusetare.

Stiu ca nu exista femeie care sa nu aiba grija de tenul ei; insa, m-am gandit, ca asemeni mie, uneori poti achizitiona multiple produse de ingrjire a tenului care nu sunt tocmai specifice varstei tale. In primul rand, nu trebuie sa-ti lipseasca demachiantul sau apa micelara care asigura o demachiere corecta si hidratarea tenului in acelasi timp. Dupa care urmeaza crema hidratanta, care e musai sa contina SPF si ideal acid hialuronic. Si printre acestea, e bine sa iei in considerare serumurile care aduc atatea beneficii tenului datorita componentei lor in antioxidanti. Asadar,acestea sunt lucrurile in mare, insa am selectionat pentru tine alte elemente cheie in ingrijirea tenului dupa varsta pe care o ai:

Pentru majoritatea dintre noi, tenul este principala carte de vizita si in general a arata bine e primordial, mai ales in era selfie-urilor facute cu telefonul mobil. Iata in ce consta frumusetea femeilor pe categorii de varsta cand discutam de machiajul aplicat:

Ridica stafeta regimului de ingrijire al corpului si vei observa o diferenta majora in modul cum arati si te simti. Aplica mereu pe corp o lotiune hidratanta, chiar daca ti se pare ca ia mult timp si uneori devine chiar plictisitor acest ritual, insa cand vei inainta in varsta cu siguranta iti vei multumi!

Mainile sunt cele care ne dau in vileag varsta, dupa fata si gat, asadar incepe sa investesti intr-o crema de maini care sa contina SPF. Nu trebuie sa-ti lipseasca din gentuta crema de protectie solara pentru partile expuse la soare, mai ales daca iti doresti un bronz natural sanatos si stralucitor.

Ce pasi trebuie sa urmam cand vorbim de frumusetea femeilor in ingrijirea corpului?

Si la final, dar la fel de important ca si celelalte, o alta parte a corpului ce reflecta foarte bine trecerea anilor este parul; fericite sunt cele care au ajuns sa fie multumite cu structura parului lor si cu culoarea lui naturala, insa noi celelalte, nu avem decat sa apelam la produse care ne fac viata mai usoara, cum ar fi un sampon/balsam de calitate, un ulei de par care hidrateaza varfurile uscate si un sampon uscat (dry shampoo) care e la fel ca un deodorant, il porti in geanta oriunde ai merge si oricand e nevoie, sprayezi radacinile neplacute si unsuroase dupa care parul va arata ca si nou. E cu adevarat o arma de ultima generatie care salveaza multe femei de la spalatul zilnic al parului.

Frumusetea femeilor depinde in mare parte si de podoaba capilara pe care o detinem, iar pentru a avea un par matasos si plin de sanatate pe o perioada cat mai indelungata de timp, ar fi ideal sa adaugi in ritual, pe langa produsele obisnuite si urmatoarele:

Poate ca frumusetea femeilor e trecatoare odata cu trecerea timpului, insa exista solutii si metode prin care putem sa stergem cu usurinta cativa ani din aspectul fizic, dobandind satisfactia ca suntem mereu tinere si frumoase.

Summary Description Frumusetea femeilor in cifre, adica pe categorii de varsta, incepand cu ingrjirea tenului si pana la ritualul de ingrjire al parului. Pentru noi, femeile aspectul fizic este deosebit de important, de aceea e bine sa luam atitudine inca din perioada adolescentei pentru a ne mentine tinere si frumoase cat mai mult timp. Author Lidia Bulai Publisher Name www.senorita.ro