A trecut ceva vreme de cand esti in cada..spuma incepe sa dispara.. ai ochii inchisi si un zambet discret in coltul gurii.. La ce te gandesti oare ? Ahaaa, e o fantezie sexuala..mai noua..sau mai veche. Totul e ok pana acum. Insa, iti amintesti de relatia prea noua si nu prea promitatoare pe care o ai, de relatiile trecute, ce e drept, una mai dezamagitoare decat cealalta..si te gandesti : «Oare voi gasi pe cineva in care sa am atata incredere incat sa ii pot impartasi fanteziile mele, sa nu ramana doar vise ? »

Asa suntem noi ... pentru a ne transforma fanteziile in realitate, avem nevoie de iubire si incredere deplina. Multe dintre noi avem retineri in viata sexuala chiar si atunci cand este vorba de barbatul pe care il iubim si care ne impartaseste sentimentele. Nu ar trebui sa fie asa. Este o vorba : «Doamna in societate, gospodina acasa, amanta in dormitor.» In orice cuplu trebuie sa existe comunicare , partenerul trebuie sa stie ce ne face si ce nu ne face placere. Ce rost au fanteziile daca nu sunt puse in practica?

Incearca sa vizualizezi: ajunge acasa..obosit,fara chef.. din hol pana in dormitor gaseste cate o piesa din imbracamintea ta ... deja i s-a mai luminat chipul..ajunge in dormitor ... acolo esti tu, in lumina difuza a lumanarilor parfumate, in lenjeria intima sexy pe care ti-ai cumparat-o special pentru el ... Cand ii vei vedea privirea iti vei da seama ca merita sa ii impartasesti fanteziile tale, sa il surprinzi mereu cu ceva nou.

Altceva? Doar atat: la cat mai multe fantezii ! Doar ne fac viata mai … picanta! Nu ?