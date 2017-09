Makeup-ul sau machiajul, un subiect ce starneste mereu curiozitati printre femei cand ne-apucam sa discutam de tehnici, produsele folosite si noile trenduri ce apar cu fiecare an. Poate ca unele dintre noi isi mentin aspectul natural mai tot timpul si nu se machiaza atat de frecvent, insa atunci cand o faci, cum reusesti sa-l mentii ‘fresh’, neatins, cat mai multe ore? Pentru a evita scurgerea rimelului sau disparitia fardului de pleoape, te salvezi din cand in cand de oglinda minuscula pe care o ai mereu in geanta si in caz ca ceva e nelalocul lui, incepi a corecta pe ici -colo? Insa unde te asezi pentru a face acest lucru? E politicos sa-ti retusezi machiajul in public?

Nu pot sa nu remarc grimasa unor oameni ( de obicei mai in varsta) atunci cand scot strugurelul din buzunar si-l aplic rapid pe buze cand le simt uscate. De ce atata uimire la oamenii astia, fac ceva iesit din comun? Multi ar spune ca violez regulile unui spatiu public, insa in ziua de astazi limita dintre spatiul privat si cel public e destul de stearsa. Bineinteles ca exista lucruri care trebuiesc facute doar in spatiul privat, la noi acasa, cum ar fi spalatul pe dinti sau purtatul de pijamale. Si totusi, optam ca unele lucruri sa fie facute cand suntem in afara casei noastre pentru ca astfel, ne umplem timpul mort, chiar cu riscul de a parea un pic ciudate cand spre exemplu incepi sa-ti retusezi machiajul in public (in metrou, autobuz), incepi sa te piepteni in magazin, mananci sandvisul cu salam in birou sau iti faci unghiile in statie.

De obicei, oamenii se asteapta ca mijlocul de transport in comun sa fie un mediu steril, linistitor unde sa poti citi ziarul zilei, sa adormi sau sa-ti verifici e-mailurile. Nimanui nu-i place sa-i fie incalcat propriul patratel sau sa fie deranjat de mirosul vecinului de scaun, de pudra care zboara in aer, de parul care cade de pe perie etc.

Cand te decizi sa practici aceste lucruri in public, macar ai grija sa nu lovesti cu cotul pe cei de langa tine sau sa schimbi mirosul din jur (unii chiar pot fi alergici la mirosurile din trusa ta de machiaj), fii politicoasa si respecta intimitatea fiecaruia. Insa, daca nu ataci nasul nimanui cu mirosuri stridente si nu deranjezi cu tehnicile tale pe cel de langa tine, atunci nu vad unde ar fi problema.

Pana la urma sa-ti retusezi machiajul in public e o actiune nevinovata care de regula ar trebui facuta in propria-i baie, insa unele dintre noi din lipsa timpului sau din oricare alt motiv, ajung sa fie indeajuns de curajoase sa se machieze in public . Nu e o crima si nici nu trebuie sa judeci de ce face ceea ce face. Traim in secolul in care imaginea conteaza foarte mult si e de la sine inteles de ce atata preocupare pentru aspectul fizic.

Ce parere ai, e politicos sa-ti retusezi machiajul in public?

