Dormitor in stil feng shui

Un dormitor in stil feng shui este cel care promoveaza un flux armonios de energie hranitoare si senzuala . De asemenea, un astfel de dormitor te invita inauntru, te atrage, te excita si te calmeaza in acelasi timp. E placut sa te afli intr-un dormitor aranjat in stil feng shui, indiferent daca tragi un pui de somn, dormi intreaga noapte sau faci dragoste acolo.

Iata cateva sfaturi simple si practice pentru crearea unui dormitor in stil feng shui:

1. Renuntati la televizor, calculator si la orice electrocasnic. Lasati-le in alte camere. Energia pozitiva feng shui este distrusa cand astfel de obiecte se afla in dormitor.

2. Deschideti geamurile des pentru a pastra aerul curat si a umple camera cu oxigen. Aveti grija la calitatea aerului din dormitorul dumneavoastra. Nu puteti avea un feng shui pozitiv in camera daca aerul pe care-l respirati este statut si poluat. Aveti grija! Plantele din dormitor nu creeaza un feng shui pozitiv decat daca incaperea este destul de mare si plantele sunt plasate departe de pat.

3. Aveti grija sa existe diferite intensitati ale luminii in dormitor. Iluminarea potrivita este foarte importanta din moment ce lumina este nutrientul numarul 1 si una dintre cele mai puternice manifestari ale energiei. Cel mai bun mod de a ilumina o camera in stil feng shui sunt lumanarile, dar fiti atente ca acestea sa nu contina toxine.

4. Folositi culori linistitoare pentru a atinge echilibrul feng shui. Decorul unui dormitor in stil feng shui este unul echilibrat care promoveaza cel mai bun flux de energie pentru un somn reconfortant. Cele mai bune culori pentru dormitor sunt, spune stilul feng shui, cele ale pielii. Stim ca pielea umana variaza de la „alb pal” la „maro ciocolatiu”, asa ca avem o varietate bogata de nuante dintre care putem alege. Fiecare este dispus sa se decida pentru nuanta care crede ca i se potriveste cel mai bine.

5. Alegeti cu atentie imaginile expuse in dormitor deoarece acestea poarta o energie feng shui foarte puternica. Cel mai bun sfat feng shui este sa asezati in dormitor imagini care reprezinta ceea ce vreti sa vi se intample in viata. Nu folositi imagini triste si singuratice decat daca asta este ceea ce va doriti de la viata.

6. Urmati indicatiile de baza in ceea ce priveste patul: aveti grija ca acesta sa fie asezat in asa fel incat sa puteti sa va urcati in el din ambele parti. Plasati doua noptiere de fiecare parte a patului si evitati sa asezati patul pe o linie cu usa. De asemenea, e important sa aveti o saltea tare acoperita cu cearsafuri de inalta calitate din fibre naturale pentru crearea unei energii armonioase.

7. Noaptea tineti toate usile din dormitor inchise, indiferent daca e vorba de usa dulapului, cea care da spre baie sau cea prin care se intra in dormitor. Acest lucru va permite fluxului de energie sa va intareasca sanatatea si calitatea relatiei cu partenerul.

Ideea de dormitor perfect din punct de vedere al artei feng shui poate crea diferite stari. Oricum probabil ca toata lumea se va gandi la un dormitor in care se vor simti placut. Intr-un dormitor bine aranjat in stilul feng shui, fiecare obiect va reflecta intentia clara spre dragoste, vindecare si relaxare.

Summary Article Name Dormitor in stil feng shui Description 7 sfaturi simple pentru amenajarea unui dormitor feng shui. Este foarte simplu sa canalizezi toate energiile pozitive in jurul tau. Author Echipa Senorita.ro Publisher Name www.senorita.ro Publisher Logo