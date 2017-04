Dieta pentru schimbarea metabolismului

Cura dureaza 13 zile, este grea, dar este foare eficienta. Schimbarea metabolismului este asa de profunda incat la sfarsitul dietei se poate reveni la alimentatia normala fara a mai lua in greutate timp de 2 ani. Daca se respecta regimul zilnic punct cu punct, se poate pierde toata grasimea acumulatat in tesuturi. Cura trebuie urmata 13 zile, nici o zi in plus, nici o zi in minus.

Recomandari:

* – Orice adaos de aliment in afara celor permise in cura (o bomboana, o guma de mestecat, un biscuit, un pahar de bere sau vin) impune oprirea imediata a curei, fiindca ea nu mai are nici un efect. Cura poate fi reluata abia peste 6 luni.

* – Daca nu rezistati sa tineti dieta mai mult de 6 zile (respectand corect prevederile alimentare), opriti-va si reluati cura dupa 3 luni.

* – Pentru a putea respecta dieta prescrisa, evitati in cele 13 zile vizitele sau musafirii.

* – Daca va chinuie foamea, beti apa, cel putin 2 l/zi.

* – Salata verde cuprinsa in dieta trebuie sa fie proaspata.

* – Codul (pestele) poate fi inlocuit cu pastrav sau calcan.

* – Cafeaua nu poate fi inlocuita cu ceai sau invers.

* – Iaurtul natural este cel nepasteurizat, fara adaos de zahar sau fructe.

Ziua 1

. – mic-dejun: 1 ceasca de cafea + 1 cub de zahar

. – pranz: 2 oua fierte tari + 400 g spanac + 1 rosie

. – cina: 200 g friptura de vac + 1 salata cu ulei si zeama de lamaie

Ziua 2

. – mic-dejun: 1 ceasca de cafea + 1 cub de zahar

. – pranz: 250 g sunca + 1 cutie iaurt natural

. – cina: 200 g friptura de vaca + 1 salata cu ulei si zeama de lamaie

Ziua 3

. – mic-dejun: 1 ceasca de cafea + 1 cub de zahar + 1 felie paine prajita

. – pranz: 2 oua fierte tari + 1 felie sunca + 1 salata

. – cina: telina fiarta + 1 rosie + 1 fruct proaspat (mar, para, portocala)

Ziua 4

. mic-dejun: 1 ceasca de cafea + 1 cub de zahar + 1 felie paine prajita

. pranz: 200 ml suc de portocale + 1 cutie iaurt natural

. cina: 1 ou fiert tare + 1 morcov ras + 250 g branza de vaci

Ziua 5

. – mic-dejun: 1 morcov mare ras

. – pranz: 200 g cod fiert cu zeama de lamaie + 1 lingurita unt

. – cina: 200 g friptura de vaca + 1 telina rasa

Ziua 6

. – mic-dejun: 1 ceasca de cafea + 1 cub de zahar + 1 felie paine prajita

. – pranz: 2 oua fierte tari + 1 morcov mare ras

. – cina: 1/2 pui + 1 salata cu ulei si zeama de lamaie

Ziua 7

. – mic-dejun: 1 ceasca de ceai fara zahar

. – pranz: nimic (bea multa apa, ajuta!)

. – cina: 200 g cotlet de miel + 1 mar

Ziua 8

. – mic-dejun: 1 ceasca de cafea + 1 cub de zahar

. – pranz: 2 oua fierte tari + 400 g spanac + 1 rosie

. – cina: 200 g friptura de vac + 1 salata cu ulei si zeama de lamaie

Ziua 9

. – mic-dejun: 1 ceasca de cafea + 1 cub de zahar

. – pranz: 250 g sunca + 1 cutie iaurt natural

. – cina: 250 g friptura de vaca + 1 salata cu ulei si zeama de lamaie

Ziua 10

. – mic-dejun: 1 ceasca de cafea + 1 cub de zahar + 1 felie paine prajita

. – pranz: 2 oua fierte tari + 1 felie sunca + 1 salata

. – cina: 1 telina fiarta + 1 rosie + 1 fruct proaspat (mar, para, portocala)

Ziua 11

. – mic-dejun: 1 ceasca de cafea + 1 cub de zahar + 1 felie paine prajita

. – pranz: 200 ml suc de portocale + 1 cutie iaurt natural

. – cina: 1 ou fiert tare + 1 morcov ras + 250 g branza de vaci

Ziua 12

. – mic-dejun: 1 morcov mare ras

. – pranz: 200 g cod fiert cu zeama de lamaie + 1 lingurita unt

. – cina: 250 g friptura de vaca + 1 telina rasa

Ziua 13

. – mic-dejun: 1 ceasca de cafea + 1 cub de zahar + 1 felie paine prajita

. – pranz: 2 oua fierte tari + 1 morcov mare ras

. – cina: 250 g pui + 1 salata cu ulei

Ce parere ai? Ai sa incerci aceasta dieta pentru schimbarea metabolismului? Daca da te rugam sa ne impartasesti din experienta avuta!