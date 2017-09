despre-unghiile-tehnice

Vezi si :

Adeptele manichiurii frantuzesti vor fi foarte fericite in toamna care abia a inceput pentru ca acesta este tipul de manichiura care va fi foarte in trend. Totusi, nu ne referim la clasicul french in culori nude. Ideea inovatoare vine direct de la cele mai recente prezentari de pe podiumul de la New York Fashion Week. Este vorba despre manichiura frantuzeasca in culori contrastante: combinatii de maro-ciocolatiu si auriu, albastru si auriu, bej si negru, negru si alb.

Daca vrei sa iesi din anonimat la petreceri, poarta si tu noul tip de manichiura frantuzeasca!