DA si NU pentru uniforme scolare

Daca pana nu demult, cu totii abia asteptam marea vacanta de vara, iata ca acum trebuie sa-i spunem ‘la revedere’ si sa ne pregatim pentru inceperea noului an scolar, inceperea unui nou sezon si a altei etape din viata noastra. Si daca multi copii sunt destul de emotionati cu pregatirea ghiozdanului, cu revederea invatatorului sau a noilor profesori, a colegilor de clasa, de cealalta parte, parintii sunt ocupati cu dramuirea bugetului si achizitia celor necesare unui inceput cu dreptul al anului scolar. Un stres mai putin pentru parinti ar fi daca scolile ar impune elevilor un cod vestimentar obligatori si anume introducerea de uniforme scolare.

Dintotdeauna parerile cu adoptarea uniformelor scolare au fost impartite, de obicei sunt mai multi de pro decat de contra, insa tot au existat obiectii din partea parintilor sau a elevilor care considera ca e o masura impusa ca pe vremea comunismului, o chestie de duzina, care nu lasa sa iasa la iveala personalitatea fiecarui individ. In orice societate omul are dreptul de a vota si acest drept nu il poate rapi nimeni niciodata, astfel spus de catre unii elevi, purtarea de uniforme scolare ar trebui sa fie la libera alegere a fiecaruia si nu impusa de catre scoala. Posibil sa fie un pas in directia gresita, insa nu poti sa afirmi ca o uniforma ii rapeste copilului tau puterea de a fi creativ…consider ca a fi creativ nu tine neaparat de modul cum esti imbracat, ci mai mult de felul de a gandi!

In schimb marea majoritate a parintilor si elevilor isi doresc ca toti sa arate la fel in unitatea de invatamant, fara a se simti unii inferiori fata de altii care au posibilitatea sa poarte haine scumpe, ci toti sa fie priviti in mod egal, cel putin vestimentar vorbind.

Unele eleve de liceu dependente de haine, cumparaturi si de imaginea lor, au ajuns sa confunde scoala cu un podium al modei unde fustele au o lungime cat o palma si camasile sunt suflecate in fata ca sa se vada cat mai bine talia. Total nepotrivit, si nu e de mirare ca astfel de cazuri ajung sa atraga atentia baietilor -caci te imbraci asa cand vrei atentie, nu? -si multe alte lucruri urate se pot intampla. A purta uniforme scolare inseamna un semn de respect pentru institutie si oamenii care lucreaza in ea, inseamna ca fiecare porneste de la acelasi START si ca regulile trebuiesc respectate de fiecare in parte pentru a forma o comunitate de succes.

Un alt avantaj este bineinteles partea financiara, in care parintii nu mai trebuie sa cheltuie pe mai multe articole vestimentare, cumpara odata uniforma copilului, o eticheteaza si cel putin 2-3 ani e asigurat. Plus ca astfel familiile ajung sa economiseasca sume de bani pe care apoi le pot investi in ceea ce conteaza mai mult, si anume educatia copilului lor. Ar fi o idee ca elevii care termina clasele intr-o unitate de invatamant si trec la o alta, sa doneze benevol scolii uniformele avute, astfel ca generatiile viitoare sa aiba sansa de a le cumpara de noi sau second-hand la un pret mai redus. Si daca multi elevi le considera plictisitoare, urate, croite aiurea…ei bine, in mare parte au dreptate, insa nu e interzis ca fiecare sa-si lase amprenta asupra imaginii sale printr-un mod de a-si aranja parul, prin atasarea unei esarfe sau brose, prin schimbarea nasturilor si lista poate continua.

E minunata imaginea unei clase pline de elevi ce sunt imbracati identic si totusi fiecare e unic!

Dar, pentru a alunga monotonia uniformelor scolare si a aduce un pic de culoare in salile de curs, scolile ar trebui sa permita ca elevii a caror zi de nastere se sarbatoreste la scoala, sa aiba permisiunea de a se imbraca diferit dupa bunul plac. Astfel, elevul se va simti in al 9-lea cer si in plus, faptul ca e un sarbatorit al scolii, va fi vizibil pentru toata lumea. Va fi vedeta zilei !

Noua oamenilor ne sta in fire sa punem la naftalina lucrurile si obiceiurile traditionale, crezand ca cele noi si inovative vor fi alegerea cea mai buna. Nu zic ca inovatia nu ar fi buna, insa consider ca un aliaj intre valorile traditionale si tehnicile inovative sunt exact ceea ce s-ar putea sa functioneze pentru perioada in care traim.

Parintii si dascalii sunt cei care contribuie la formarea tinerelor generatii si implicit a societatii noastre, asadar deciziile luate initial chiar conteaza.

Care este parerea ta despre introducerea de uniforme scolare? Lasa comentariul tau mai jos.

Summary Article Name DA si NU pentru uniforme scolare Description DA si NU pentru uniforme scolare, chiar daca parerile sunt impartite intre elevi, parinti si scoli, ideea de baza cade pe formarea viitorilor oameni ai societatii noastre. Intr-adevar e mult mai importanta calitatea invatamantului in scoli fata de uniforme, insa acestea pot oferi elevului sansa de a se integra mult mai usor in comunitate si formarea sa disciplinara pentru viitor. Author Lidia Bulai