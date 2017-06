Cum va pregatiti copilul pentru examene?

Desigur, de la an la an febra anumitor examene de vara cuprinde in mod rotativ fiecare casa. Daca si familia ta trece prin aceste emotii in acest an, atunci aceste sfaturi chiar vor putea sa te ajute in a transforma aceasta experienta intr-una usor de trecut.

Pentru multi vara e un anotimp mult asteptat, poate chiar cel mai frumos moment al anului. Cu toate acestea, multe familii cu copii sunt nevoite sa treaca la inceputul verii prin examene de admitere, de Bacalaureat sau de licenta. Pentru aceste familii, dar mai ales pentru copiii lor, perioada de examene poate deveni un proces greoi si foarte stresant.

Copiii devin nelinistiti, cu gandul ca pot sa pice examenul, sau din contra pot fi detasati si chiar indiferenti fata de rezultate. Pe de alta parte, parintii, avand pe umeri sarcinile vietii zilnice incearca sa fie alaturi de odraslele lor, explicandu-le cat de importante in viata sunt aceste examene de trecere. Unii parinti sunt capabili sa creeze o colaborare cu copilul, ajutandu-l sa recapituleze sau sa-i explice anumite aspecte din materie, altii au parte de un mare refuz sau ofensa din partea plodului care incepe sa tipe, sa tranteasca sau sa stea logat la retelele sociale.Aceasta perioada de examene poate transforma viata de familie in ceva neplacut, tensionat, in care ambele parti implicate nu stiu ce solutii sa adopte.

Ca parinte ai putea cel mai bine sa te intrebi in ce mod studiaza copilul tau? E metoda corecta? Multi elevi inteleg prin a invata la o materie de fapt a citi intregul text sau a copia paragrafe intregi din carti. Nici una din aceste metode nu par sa functioneze in a-l ajuta pe elev sa culeaga si sa retina informatia pe un timp indelungat. In schimb, ar trebui sa-ti incurajezi copilul sa invete sa traduca orice informatie cu limbajul propriu, sa deseneze, sa faca rime cu cuvintele, sa puna etichete, sa realizeze notite colorate- toate acestea il vor ajuta sa-si testeze memoria.

O alta intrebare pe care ar trebui sa si-o adreseze un parinte cu un copil aflat in febra examenelor ar fi: oare el/ea stie importanta acestor examene si ca de fapt cheia succesului sau sta atarnata in propriile maini? E normal ca odata cu trecerea timpului si din moment ce copiii nostri cresc mari si isi tes viata singurei, suportul parintilor sa se diminueze. Nu cred ca e ceva gresit in a comunica copiilor nostri exact ceea ce gandim despre examene, si faptul ca avem incredere in abilitatile lor si ca totul se va termina cu bine. E foarte bine sa discutam cu profesorii si copilul deopotriva despre posibilele teluri propuse si cum pot fi acestea realizate.

Aici cred ca e cel mai important rol al tau de parinte, in a-i aminti regulat interesele sale, si faptul ca le poate indeplini fara indoiala. Sa nu va indoiti de puterile sale la examene!

Traim intr-o societate in care se felicita constant reusitele, chiar daca uneori meritele sunt castigate cu foarte putin efort. Ceea ce multi dintre noi ajung sa uite este faptul ca in spatele unui succes stau multe ore de practica. In aceasta idee, unii psihologi aplica in familii teoria recompensei copiilor, nu dupa premiul castigat la scoala, ci dupa timpul si efortul depus in a invata si a se auto-evalua.

In incheiere, sper sa va prinda bine sfaturile date si sa treceti cu brio aceste examene esentiale ale vietii scolare.