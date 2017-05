Cum trebuie sa arate o rochie lunga pentru banchet 2017?

Inceputul lunii mai inseamna pentru tinerele generatii care se pregatesc de banchet practic inceputul numaratoarei inverse. Toata lumea e emotionata, perechile sunt deja formate, restaurantul e ales, insa tu inca nu ti-ai gasit rochia. Inainte sa pornesti la cumparaturi, asigura-te ca ai luat la cunostinta de politicile codului vestimentar pentru seara de banchet. Sunt unele licee care au asa ceva, tocmai de aceea e bine de evitat o situatie neplacuta, gen excluderea ta sau privirile ascutite din partea profesorilor tai. Si daca grija unora e sa nu devii prea sexy, atunci fii relaxata caci iti poti gasi rochia potrivita varstei tale si fara sa arati prea multa carne.

Trebuie sa ai mereu in minte ca aceasta noapte te va transforma pe tine in personajul principal. Nu lasa absolut nimic sa-ti strice acest entuziasm, concentreaza-te pe multe selfie-uri alaturi de colegii tai si danseaza toata seara in rochia mult iubita.

Daca visul tau e sa te transformi intr-o printesa la aceasta petrecere de sfarsit de liceu, atunci te invit sa arunci o privire asupra celor 8 exemplare de rochie lunga pentru banchet, alese cu grija din cadrul diverselor magazine partenere.

Orice domnisoara viseaza la o rochie cu trena in seara de banchet! Acest model asimetric este unul tineresc (fusta scurta in fata) cu aplicatii florale si o culoare perfecta sezonului cald.

E de la sine inteles ca toate fetele sunt innebunite dupa flori, si chiar le dorim imprimate inclusiv pe rochia de banchet. Realizata din material satinat bleu cu imprimeuri florale rozii, aceasta rochie lunga are atentia centrata asupra decolteului in V ce are bustul buretat cu push-up. O rochie simpla cu efect!

Cine a spus ca rochiile sclipitoare si impunatoare sunt rezervate doar noptii de Revelion? Cu toatele ne dorim o aparitie spectaculoasa la evenimente, mai ales cand e vorba de banchet, iar aceasta rochie sclipitoare din paiete in format sirena pare sa ne indeplineasca acest vis.

Un model de rochie pentru banchet cu un aer jucaus si exotic, umerii dezgoliti si slit lateral. Pentru un look deloc dichisit, comod si tineresc, aceasta rochie de vara cu broderie florala este exact ceea ce cautai!

Vrei sa arati ca o zeita si sa atragi privirile celor din jur? Poarta aceasta rochie realizata din volane asimetrice din voal care vor crea iluzia ca plutesti si te vor face sa arati impecabil. E o rochie ce-ti accentueaza silueta si bunul gust!

Pana la urma alegerea unei rochii negre pentru seara de banchet te va scapa de multe dureri de cap in alegerea culorii potrivite. Cu un design modern, tip sirena, realizat din dantela neagra, acest model te va face sa radiezi la orice petrecere de seara in care o vei purta. Romantismul nu tine cont de varsta!

Rozul este o culoare feminina care si in acest an este deosebit de intalnit in creatiile designerilor de moda. Nici ca se putea sa alegi mai bine o alta nuanta pentru rochia de banchet deoarece e o culoare vibranta, asemeni varstei tale, are un design original cu volanase pe un umar si unul lasat descoperit-wow un look de vedeta! Si pentru ca oricarei fete ii place sa fie eleganta si rafinata la evenimentele speciale din viata ei, aceasta rochie evidentiaza acest lucru prin peplumul din voal brodat dispus in jurul taliei.

Acest model de rochie eleganta din voal este un model mai simplu, top, cu decolteu in forma de inima. Atractia rochiei o reprezinta decoratiile florale din strass-uri ce adauga o stralucire discreta acestei tinute.

Indiferent asupra carui model de rochie lunga pentru banchet te vei decide in cele din urma, aminteste-ti totusi ca cea mai importanta piesa din acest ‘puzzle’ este increderea in tine, care iti va fi suficienta pentru a straluci pe ringul de dans.