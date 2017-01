Cum te pregatesti pentru sportul sezonier: schiatul? Esti o profesionista sau o incepatoare in acest sport?

Cred ca dintre toate sporturile existente si practicate in general de noi femeile, schiatul mi se pare nu de departe cel mai curajos. Desigur exista si alte sporturi in categoria preferate, gen yoga sau Pilates, mult mai in voga in zilele noastre decat schiatul, insa acestea sunt mai mult un sport competitiv de grup unde suntem atrase de vreo prietena care vrea sa dea jos cateva kilograme cat mai repede posibil. Insa schiatul nu este despre asa ceva, schiatul este un sport sezonier pe care il asteptam tot anul si de care trebuie sa profitam la maxim in lunile de iarna cu zapada.

Si trebuie sa recunoastem ca nimic nu se compara cu adrenalina si emotiile pe care ti le ofera partia de schi .

Schiatul reprezinta pana la urma o forma de viata, o alternativa la vacante, o modalitate de a-ti face cunostinte si de a bea vin fiert dupa coborare.

Totodata mai inseamna sa mergi undeva unde este deosebit de frig, cu zapada, sa te trezesti devreme dimineata imbracandu-te cu ce este mai greoi si mai calduros, infasurand o borseta in fata ( pentru telefon, servetele si bani) si apoi sa te urci in telegondola pentru a ajunge in varful muntelui de unde strigi partieee si incepi a cobori.

Partea placuta a schiatului este ca femeile fac acest lucru in timp ce reusesc sa arate in continuare fabulos: au jachete de schi in culori aprinse, manusi, caciula, bocanci blanosi ce mentin caldura la picioare si ochelari de dimensiuni mari in ton cu jachetele. Tot acest echipament poate fi la inceput unul costisitor, de aceea la inceput e de preferat sa imprumuti unul, dupa care poti sa-ti iei treptat tot ce ai nevoie pentru a schia cu propriul echipament.

Nu stiu cu certitudine daca acest sport ajuta intr-adevar la pierderea kilogramelor intr-un interval scurt de timp, insa cu siguranta ajuta la crearea unor amintiri deosebit de placute din timpul iernii, unde pribegesti pe partiile muntelui cu respiratia greoaie si plina de aburi si bineinteles simti cum pe sira spinarii curg siroaiele de transpiratie odata cu suisul sau coborasul tau. E o combinatie perfecta care creaza dependenta si de care orice persoana ajunge sa fie convertita.

Asadar, anunta-ti prietenii ca data viitoare sa nu te mai lase in urma atunci cand hotarasc sa mearga cu toata gasca la schiat si aminteste-le ca orice ‘invatacel’ devine profesor la un moment dat.

Ai fost la schiat in aceasta iarna? Unde preferi sa schiezi?