Cum se reinventeaza camasa clasica?

Camasa, o piesa atemporala si clasica din sifonierul fiecareia, atat de intalnita in codurile vestimentare formale se va transforma in acest an 2017 intr-o piesa reinventata, de dimensiuni largi, cu taieturi indraznete si nasturi pozitionati pe sarite.

Avand culori neutre sau cu dungi colorate paralele, acest articol vestimentar versatil iti va completa cu brio personalitatea indiferent de ocazia pentru care te pregatesti: serviciu, petrecere sau chiar un interviu. Ea devine partenerul perfect pentru orice tinuta, de la pantalonii la dunga pana la blugii franjurati sau fuste.

Conditia de baza pentru un look elegant si fara prea mult efort presupune, bineinteles, calcatul camasii intrucat nici o femeie nu doreste sa formeze o imagine sifonata in public.

Cu siguranta vei spune ca exista si alte articole de imbracaminte mult mai la indemana decat o camasa, insa pentru o stare de bine generala si admiratia privitorilor, aceasta iti garanteaza un impact pozitiv pe termen cat mai lung . Marii designeri ne-au facut treaba mai usoara si nimic nu e sofisticat, ci din contra cusaturile asimetrice, manecile largi sau deloc si multe incretituri- fac sa privim camasa cu alti ochi. In concluzie, cu cat aceasta e mai asimetrica si mai prelucrata, cu atat mai bine.

In cele ce urmeaza, iti voi enumera cateva dintre camasile usor de purtat in anul 2017. Daca nu ai intentia sa te innoiesti cu un model nou, atunci arunca o privire in sifonierul tau dupa una alba sau albastra, si poart-o lasata pe umeri sau cu nasturii jumatate descheiati-acesta este noul look de strada al multor vedete.

Daca te-ai saturat sa afisezi la petreceri tinute sclipitoare si pompoase, aceasta camasa rosie este o alternativa inspirata pentru urmatoarea ta distractie. Cu un aer usor romantic, decolteu in forma literei ‘v’ si umeri usor dezgoliti – iti va fi partenerul ideal pe intreaga seara si cu siguranta nu va cadea de pe umeri, chiar daca vei fi mereu pe ringul de dans.

Aceasta piesa vestimentara aparent banala, poate deveni tinta zilei prin talia accentuata si nasturi rosii decorativi in contrast cu culoarea camasii. E perfect sa o porti cu o pereche de blugi skinny sau egari.

Atunci cand serviciul tau nu-ti cere o tinuta prea formala, opteaza pentru aceasta camasa asimetrica, lunga si cu dungi asemenea unui model masculin. Cui nu-i place sa fie imbracata comod si totodata sa inspire si eleganta?

Volanasele au fost una din cele mai mari tendinte in 2016 si spre bucuria noastra au continuat si in acest an. Manecile largi cu volanase dau dimensiune corpului, asadar poart-o cu o fusta stramta sau pantaloni skinny.

O camasa clasica ce nu are nevoie de nici un fel de prezentare pentru ca e exact piesa vestimentara pe care orice femeie ar trebui s-o aiba in garderoba sa: e jucausa (volanase si umar descoperit), scurta in talie si se combina perfect cu orice.

Cu umeri taiati

Ce v-am spus mai devreme despre taieturi si modificari masive ale clasicei camasi? Ei bine, acesta ar fi un model de camasa clasica dama cu umeri decupati si maneci scurte largi in forma de clopot. Nici nu ai cum sa nu remarci asa ceva!