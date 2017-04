Lumanarile au fost folosite de secole intregi in casele oamenilor. Singurul lor scop era insa cel de iluminat incaperile pe cand inca nu exista electricitatea. Pe atunci, nu erau deloc folosite ca obiecte decorative.

Astazi, lumanarile sunt folosite in interiorul caselor din alte motive. In primul rand, influenteaza simtul vizual si olfactiv. Apoi, creeaza o ambienta speciala in camera in care sunt plasate. Lumanarile parfumate umplu camera cu o mireasma cu efect calmant. Alte lumanari nu au parfum, dar au un design minunat, oferind eleganta camerei.

E clar ca lumanarile au devenit azi un obiect decorativ de baza. Sunt folosite cu succes la ocaziile speciale ca zile de nastere, casatorii, receptii, festivitati si alte situatii formale.

Sfaturi generale pentru folosirea lumanarilor ca obiect decorativ

Folositi lumanarile conice pe o masa unde obisnuiti sa mancati. Aceasta va capata eleganta si stil. Totusi, aveti grija ca aceste lumanari sa nu fie parfumate. De asemenea, nu le asezati langa flori care au miros.

Grupati lumanari de diferite inaltimi pentru un impact vizual mai mare. In acest caz ar trebui sa folositi lumanarile stalp. Cand grupati lumanarile, amintiti-va sa potriviti mirosurile tuturor lumanarilor pentru a evita crearea unei miresme combinate care este ori prea puternica, ori neplacuta. Probabil, o idee buna ar fi sa folositi lumanari de diferite marimi dar cu acelasi miros.

Faceti un aranjament dintr-un grup de lumanari in pahar de sticla (candele). Plasati-le in jurul cazii sau prin dormitor pentru o ambianta romantica.

Lumanarile plutitoare puse in cada sau in piscina pot sa creeze o atmosfera placuta. Si ele arata cel mai bine in grupuri.

Puneti niste lumanari mari tip stalp in felinare sau pahare din sticla. Vor oferi o declaratie indrazneata si vor umple camera cu o caldura subtila. Pot sa fie destul de impresionante cand sunt plasate in perechi pe semineu sau ca punct de interes pe o masuta de cafea, mai ales daca le folositi cu ocazia Craciunului.

Cand va decideti sa cumparati lumanari subtiri, ganditi-va la faptul ca pot fi folosite si in alte camere, nu doar in bucatarie. Pentru a iesi din rutina, uneori puteti alege sa mancati in sufragerie. Niste lumanari subtiri ar arata minunat acolo, iar atmosfera ar fi festiva, daca sunteti mai multi, sau romantica, in doi. Un aranjament de Craciun cu lumanari subtiri s-ar potrivi de minune chiar si in dormitor, atat timp cat aveti locul potrivit pentru el.

Asezati cateva lumanari langa o oglinda. Reflectia lor va oferi un efect vizual aparte.

Pozitionati niste lumanari pe sau langa un semineu, iar culoarea, lumina si caldura acestora va fi cu atat mai mare.

Grupati lumanari de aceeasi culoare in diferite marimi si forme pentru un efect interesant.

Apelati cu incredere la suporturile pentru lumanari . In functie de tipul lor, vor oferi incaperii fie un aer clasic, fie unul inovativ si jucaus, dar oricum se va vedea ca ati depus efort sa gasiti cele mai potrivite accesorii pentru camera recent decorata. Totusi, aveti grija cand alegeti suporturile. Trebuie sa se potriveasca cu stilul camerei si cu tipul lumanarii pentru care au fost create.

Puneti lumanari pe un raft intreg sau pe pervazul unei ferestre. De asemenea, puteti sa puneti candele pe marginea scarilor interioare pentru o atmosfera mai romantica.

Daca stii cum sa-ti decorezi casa cu lumanari trebuie sa plasezi cateva lumanari in jurul cazii pentru momentele cand vreti sa va relaxati. Va vor oferi starea de spirit necesara pentru momentele de liniste de care aveti nevoie.

Ardeti o lumanare parfumata in bucatarie sau in baie pentru a elimina mirosurile neplacute.

De Craciun, folositi lumanari albe si rosii. Puteti gasi culorile si formele potrivite pentru fiecare sarbatoare. De exemplu, de Pasti puteti apela cu incredere la verde crud, roz si galben.

E de la sine inteleasa importanta utilizarii lumanarilor la nunti, zile de nastere si alte ocazii speciale.

Parfumata sau simpla?

Depinde de camera in care puneti lumanarea pentru ca anumite mirosuri ofera o anumita stare de spirit. Puteti sa plasati lumanarile parfumate oriunde in casa, dar cele simple sunt cele mai potrivite pentru masa unde veti manca. Altfel, aroma lumanarilor ar putea intra in conflict cu cea a mancarii dumneavoastra.

In bucatarie, scortisoara, citricele sau mirosul de fructe de padure ar improspata aerul. De asemenea, puteti apela cu incredere la lumanari cu miros de vanilie, cafea, turta dulce, dovleac, placinta cu mere, zahar brun si alune.

Parfumurile senzuale ar putea fi folosite in dormitor sau in baie. Aici se incadreaza lumanari cu mirosuri florale ca levantica, liliac, trandafir, bujor, iasomie sau gardenie. Pentru momentele de relaxare in cada, va recomandam aromele din categoria spa/zen: ghimbir, menta, eucalipt, lemn de santal, ceai verde si ylang ylang.

Exista o noua categorie de mirosuri abia inventate. Se numeste „fantezie” si include arome ca: briza oceanului, ploaie si rufe proaspat spalate.