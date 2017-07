Cum sa realizezi un coc dezordonat

Poate ca mereu te-ai intrebat cum de au timp colegele tale sa se afiseze la serviciu inca de dimineata, cu parul aranjat ca la salon, intr-un coc dezordonat care culmea arata foarte bine (deloc dezordonat) si le completeaza tinuta perfect. Incepi sa te gandesti ca trebuie sa fi luat mult timp acest aranjament si ca e mult mai la indemana sa-ti lasi parul desprins sau sa-l prinzi in clasica codita.

Un coc dezordonat nu necesita mult timp deloc, poate doar la prima realizare, dupa care capeti dexteritate si il aranjezi imediat. E un mod de a-ti aranja parul din mers, simplu si fara prea mult efort. Cocul reprezinta o coafura clasica, eleganta, care nu se va demoda niciodata, dar pe care stylistii au reusit sa-l tranforme in ceva mai accesibil pentru tinutele de zi cu zi numindu-l coc dezordonat. E un look usor de facut, nu-ti trebuie ajutoare sau produse de styling scumpe, si cel mai convenabil este ca il poti purta fie la plaja, in oras, la scoala, la serviciu sau la petreceri.

Ca sa realizezi acest coc e nevoie sa ai parul mediu sau mediu spre lung si sa urmezi pasii urmatori unul cate unul. Nu te stresa daca unele bucle nu sunt perfect aranjate, nici nu trebuie, e un coc relaxat si trebuie sa arate cat mai natural cu putinta.

Deci daca doresti sa arati elegant, dar fara prea mult efort, atunci un coc dezordonat e noul prieten al parului tau.

1.Prinde-ti parul intr-o coada de cal sus ( la nivelul crestetului capului)

2.Lasa-ti cateva suvite in exterior (pe fata) pentru a o incadra

3.Ia coada si rasuceste-o in fata, iar apoi o prinzi cu 2 agrafe negre

4.Incepe sa iti tragic parul din spate astfel incat sa para dezordonat

5.Rasfira parul cat mai mult pana incep unele suvite sa iasa

6. Prinde suvitele iesite cu agrafe

7.Pulverizeaza fixativ

8. Optional aseaza-ti pe cap o bentita.

Pana si unele vedete de pe covorul rosu au ajuns sa indrageasca acest stil de coafura: Jessica Alba, Sienna Miller, Jennifer Lawrence sau Alexa Chung care a renuntat la bobul lung in favoarea unei astfel de coafuri.

Cum preferi sa-ti aranjezi parul cand esti pe fuga? Ce parere ai de un coc dezordonat?