Te-ai gandit vreodata ca ar fi ideal daca te-ai putea bucura de rochitele tale preferate indiferent de vremea de afara? Astazi vreau sa iti dau cateva idei despre cum sa porti rochii de vara in orice anotimp. Probabil ca iti face placere sa fii mereu in pas cu moda, sa ai cat mai multe haine care se potrivesc stilului tau vestimentar si in care te simti extrem de confortabil, insa trebuie sa tii cont de faptul ca exista posibilitatea de a-ti forma garderoba din piese ce pot fi purtate indiferent de ocazie si indiferent de sezon.

Nu este nevoie sa ai un doctorat in fashion pentru a fi constienta de ideea ca rochiile sunt extrem de versatile, pot face parte din tot felul de tinute care mai de care mai diverse, astfel incat multe rochii de vara 2017 se potrivesc de minune chiar si cu anumite obiecte vestimentare ce sunt destinate unei alte perioade din an.

Cum sa porti rochii de vara in alt anotimp decat vara? Daca iubesti sa ai cat mai multe rochii de plaja, atunci cu siguranta esti dispusa sa gasesti numeroase modalitati de a profita la maximum de acestea, chiar si cand e destul de racoare afara. Nu este cazul sa renunti la faimoasele perechi de colanti, ci doar sa le faci loc in continuare in tinutele tale de zi cu zi. O rochie de vara arata foarte bine atunci cand este asociata cu o pereche de colanti simpli. Important este ca materialul lor sa fie unul de calitate, sa nu se scamoseze si sa nu fie nici prea sport.

Inca o idee despre cum sa porti rochii de vara in orice anotimp este aceea de a le pune pe deasupra unor blugi skinny. Daca iti mai iei si un cardigan pe tine, o esarfa maxi si o pereche de ghete, deja ai asigurata o tinuta extrem de moderna, chic si care iti tine de cald.

Cum sa porti rochii de vara in anotimpul carora sunt destinate acestea nu cred ca este greu de ghicit. In cazul in care vremea este prea calduroasa, poate chiar caniculara, atunci iti recomand rochiile foarte lejere, care ii permit corpului sa respire si lasa fiecare adiere de vant sa treaca intr-un mod usor prin material. Rochiile prea mulate determina supraincalzirea, fapt ce conduce la transpiratie excesiva si chiar stari de rau. Este important sa cantaresti situatia, sa afli cu ce trebuie sa te imbraci inainte de a iesi din casa, intrucat vei dori sa te simti bine si comfortabil, chiar si la temperaturi mai mari.

Materialul fiecarei rochii trebuie sa fie, de asemenea, de foarte buna calitate, poate prezenta modele jucause cu mici gauri prin care este posibila trecerea aerului, iar astfel reusesti sa previi lipirea rochiei de corpul tau indiferent de cat de mult transpiri.

Poate te intrebi cum sa porti rochii de vara chiar si atunci cand este toamna? Este simplu, nu trebuie decat sa arunci pe tine cea mai comoda pereche de pantaloni de piele, pe deasupra lor sa iti pui rochia de vara preferata, iar mai apoi sa finalizezi tinuta cu o geaca potrivita. Vei atrage o multime de priviri admirative si in acelasi timp vei arata extrem de bine, iti garantez!

Rochiile de vara sunt excelent de purtat pe timpul iernii in conditiile in care pe dedesubt iti pui un hanorac calduros sau chiar o bluza tricotata. Ba chiar si o camasa interesanta arata foarte bine sub orice rochita, fie ca are bretele sau nu. Un poncho din lana ofera un stil aparte unei astfel de combinatii de haine, asa ca fii indrazneata si asociaza-ti rochiile de plaja cu orice piesa destinata altui sezon, caci cel mai important este sa te simti bine in pielea ta si sa abordezi orice stil vestimentar care se pliaza pe personalitatea ta.

Mai gandeste-te cum sa porti rochii de vara in orice anotimp si vei vedea ca ideile nu vor ezita sa apara cu cat iti pui mai mult imaginatia la contributie!