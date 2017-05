Cum sa alegi muzica de la nunta: Dj sau formatie?

La o nunta multe detalii au o importanta majora, insa in cea mai mare parte, distractia invitatilor e un detaliu principal care ar trebui sa te preocupe si care depinde in mare masura de muzica pe care o asculta.

Situatia in care invitatii prefera un anumit gen muzical este doar teoretica , deoarece la o nunta sunt oameni de diferite varste si au prins alte momente muzicale: oamenii cu o varsta mai inaintata prefera muzica clasica, muzica populara, dar si muzica specifica anilor 80′ – 90′, pe de alta parte tineretul prefera muzica disco, muzica straina a anilor 2000 pana in prezent, dar si muzica pop romaneasca.

Cum poti sa ii multumesti pe toti?

Prima data trebuie sa va verificati lista invitatilor, si sa puneti in balanta cati oameni sunt mai in varsta si cati oameni sunt mai tineri, si vedeti unde inclina balanta, dar sa nu uitati sa puneti un mare PLUS catre invitatii mai tineri, deoarece ei o sa danseze cel mai mult , si practic ei vor intretine atmosfera de petrecere.

Intrucat nunta este a voastra, puteti avea melodii care sa va placa exclusiv voua, dar principalul scop sunt invitatii vostri pe care trebuie sa ii faceti sa se simta bine -le-ati dat invitatiile si au acceptat, atunci trebuie sa tineti cont si de gusturile lor, altfel nu ii mai invitati. Muzica de la nunta e de indicat sa fie cat mai diversificata pe cat posibil pentru a intra in gratiile tuturor invitatilor. Daca se intampla sa nu va placa deloc genul popular, incercati totusi sa aveti in playlist cateva hore, deoarece o hora ridica lumea de pe scaune si este intotdeauna apreciata in randul tinerilor, dar si in randul varstnicilor. Un lucru important este sa speculati momentul cand sa rulati si melodii lente, iar daca nu nimeriti momentul bine, riscati ca invitatii sa se plictiseasca.

Formatie sau DJ la Nunta ?

Aceasta se pare ca este una dintre cele mai grele decizii de luat cand pornim in organizarea propriei nunti. La o prima cautare pe internet ne vor aparea o lista intreaga de DJ si formatii cu inregistrari de la diverse nunti si site-uri proprii, uneori completate de referintele nuntasilor care isi spun parerea despre acestia. A inceput sa prinda si in tara noastra acest trend de a fi ghidati in alegerea noastra dupa recenziile vazute pe un anumit site, mai ales in acest caz cand practic muzica de la nunta reprezinta cheia evenimentului si orice sfat e binevenit.

Pentru a putea face o alegere buna in muzica de la nunta voastra, mai intai trebuie sa alegeti genurile muzicale, ca apoi sa luati o decizie, si in functie de acestea veti chema o formatie sau un DJ. Bineinteles ca un Dj va avea un pret mult mai ieftin decat o formatie, acesta isi realizeaza lista de melodii impreuna cu tine si are capacitatea de a-ti tine oamenii pe ringul de dans pana dimineata fara a obosi. Daca toata viata ai visat la anumite melodii care sa ruleze la nunta ta, ei bine, se pare ca un Dj va fi in stare sa iti indeplineasca visul. Inainte de a face alegerea corecta, mergi si asculta-l la alte petreceri si vezi cat de activ este, discuta cu el despre dansul mirilor, vezi ce parere are despre piesa aleasa de voi si daca nici macar nu stie despre ce e vorba, atunci nu te mai obosi sa-l alegi. Un Dj iti poate derula melodiile preferate asa cum le stim cu totii, insa fara o personalitate carismatica a acestuia, petrecerea e sortita esecului!

Pe de alta parte, o formatie adauga un plus de valoare oricarei nunti, se stie de la sine ca este un efort financiar din partea mirilor si acest lucru poate fi apreciat pozitiv de catre invitati prin umplerea plicurilor cu bani la sfarsitul serii. Aducerea pe scena a unor artisti care canta muzica live transmite nuntasilor o emotie aparte asemeni trairilor celor doi miri care sunt martorii propriului spectacol. E altceva sa ai o formatie la nunta, dar pentru a te decide care formatie o vei alege, cel mai bine este sa mergi s-o asculti la alte nunti sau evenimente la care acestia participa si in acest mod iti vei da cu adevarat seama de ce sunt in stare membrii formatiei respective (costumatie, sonorizare, interactiunea cu publicul ).

Fara doar si poate, muzica de la nunta devine sufletului acesteia si impactul ei asupra invitatilor sta exclusiv in prestatia Dj-ului sau a formatiei! Asadar, nu lua decizii pripite si acorda-ti tot timpul din lume pentru o asemenea alegere!