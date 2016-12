CONCURS DE SARBATORI

PERIOADA:15.11.2016-01.12.2016

PREMII: in valoare totala de 1500 Lei

DE CE?

Trebuie sa recunoastem ca in aceasta perioada a anului petrecem cel mai mult timp cumparand fie online sau din magazine cadourile pentru familie si prieteni, bucatele alese pentru masa festiva de Craciun, facem rezervarea la coafor si manichiura, luam decoratiunile de iarna pentru casa si ajungem in cele din urma sa gasim ceva si pentru noi, o rochie de seara sau cateva cosmetice de mult ochite. E o perioada haotica, cu multe indatoriri, multe liste neterminate si doar gandul ca vrem ca totul sa fie perfect pentru ceilalti in ziua de Craciun, ne face sa simtim bucuria si magia acestor Sarbatori. Echipa noastra s-a gandit din timp la magia Sarbatorilor si a initiat acest CONCURS DE SARBATORI in ideea de a aduce zambetul pe buze unor femei si de a trai spiritul Sarbatorilor impreuna, facand fericite cinci dintre doamnele sau domnisoarele care se inscriu la concurs.

Senorita.ro, portal si magazin online pentru femei in colaborare cu partenerii nostri, va pune la dispozitie cadouri gratuite prin intermediul CONCURSULUI DE SARBATORI in care doamnele si domnisoarele pot castiga la alegere un articol de imbracaminte din cele puse la dispozitie de noi.

Iata pozele produselor aflate in concurs:

Vor exista cinci premii, locul I, locul II, locul III, locul IV si locul V, asadar sansele fiecareia de a castiga sunt foarte mari si mai ales exista avantajul ca norocoasele castigatoare sa-si aleaga dupa preferinte, dupa marime si dupa model, unul dintre articolele prezente in concursul nostru. Articolele din concurs sunt diferite, la un model avem una sau doua marimi, rareori trei, tocmai de aceea am lasat la libera alegere a castigatoarelor sa isi aleaga singure cadoul preferat de Sarbatori.

Premiile oferite de partenerii nostri se gasesc in ambalajul original, sunt noi, cu eticheta, nepurtate.

P.S.: Nu tine numai pentru tine, spune si prietenelor tale despre aceasta sansa!

CUM PROCEDEZ?

Este foarte simplu, intri pe site-ul www.senorita.ro si:

alege un articol care-ti place cel mai mult

lasa un comentariu la articolul ales care sa contina cel putin 20 de cuvinte

La sfarsitul fiecarui articol gasesti cu litere bold optiunea LASA UN RASPUNS, dupa care se deschide o casuta pentru Comentariu (aici scrii ce vrei), una pentru Nume si o alta pentru Email.

Destul de simplu, nu?

CUM AFLU DACA AM CASTIGAT?

Perioada concursului va fi intre 15 noiembrie-01 decembrie 2016, dupa care toti cei inscrisi pana in ultima zi vor participa la extragerea finala ce se va realiza prin intermediul siteului random.org.

CONDITII:

-concursul se adreseaza doar persoanelor ce locuiesc in Romania

-lasa doar un singur comentariu, mai multe comentarii postate nu-ti vor creste sansele de castig

-cadourile vor putea fi alese in functie de ordinea extragerii, de exemplu prima castigatoare va decide prima ce articol isi doreste din cele enumerate, apoi a doua, apoi a treia s.a.m.d.

-castigatoarele vor fi contactate prin email imediat dupa extragerea de pe 01 decembrie, asadar va rugam sa va verificati emailul in aceasta zi si sa dati un Reply sa stim ca ati luat la cunostinta si totodata sa ne furnizati datele de livrare si numarul de telefon

-livrarea produselor se va face in termen de maxim 20 de zile lucratoare (transport asigurat de catre noi) in functie de raspunsul vostru si in functie de programul curierilor, noi dorim ca aceste cadouri sa ajunga la castigatoare pana in ziua de Craciun.

Pentru nelamuriri va sta la dispozitie adresa noastra de email office@senorita.ro.

Multumim pentru angajament si va dorim mult succes!

Echipa,

Senorita.ro