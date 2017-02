Ce trebuie sa stim despre luna de miere in doi plus unu?

Cu siguranta tu si cu iubitul tau ati mai avut vacante si in trecut, insa dupa stresul cu planificarea nuntii voastre in cel mai mic detaliu, amandoi meritati o luna de miere memorabila. Casatoria este un pas important in viata fiecaruia si aduce cu sine multe momente comice, tragice si de afectiune. Dar inainte sa gusti din aceste arome ale casatoriei, ce-ar fi sa te imbarci in primul avion si sa gusti din experienta fantastica a unei luni de miere. Stiu ca exista o multime de lucruri romantice pe care vrei sa le rezervi doar pentru voi doi, insa ce te faci cand ai si un bebe cu tine in luna de miere? Destul de neobisnuit acest caz, insa foarte practicat de multe cupluri care nu doresc sa-si amane distractia de dupa nunta in ciuda micutului care ar putea strica toata surpriza.

Familia si prietenii te vor avertiza cu privire la genul de vacanta cu copil dupa tine, insa nu trebuie sa te dezamagesti, caci luna de miere si copilul se pot completa foarte bine si acea luna de miere pe care ai visat-o poate deveni plina de romantism si relaxare daca te gandesti din timp la toate:

Cercetarea locatiei

-verifica daca statiunea unde veti sta detine toata ‘aparatura’ necesara unui bebelus: patut, scaunel de masa, carucior; chiar daca va costa ceva in plus se va merita sa-ti usurezi bagajul si sa calatoresti mai usurica

-intreaba daca in statiune se gasesc magazine locale unde poti cumpara scutece, mancare de bebelusi etc. sau va trebui sa le impachetezi pentru toate zilele

-verifica daca tu sau copilul aveti nevoie de vaccinare

Bagajul copilului

-jucaria preferata pentru a o tine in brate la culcare

-o carte cu melodii sau jocuri interactive

-un recipient cu lapte praf necesar pe timpul calatoriei, apa calda iti va fi oferita de echipajul avionului

-haine de schimb usor de imbracat

-tableta cu jocurile preferate

In avion

-nici un copil nu va rezista mai mult de o ora pe scaun, asadar pregateste-te sa te plimbi de-a lungul coridorului in avion pana ce micutul iti va obosi

-nu te ingrijora cand copilul tau va plange sau va tipa, insotitorii de bord si in general, pasagerii sunt obisnuiti cu plansetele de copil

-ia cu tine in geanta, preventiv, niste paracetamol sau crema pentru dinti

La destinatie

-protejeaza-ti copilul, dar si pe voi de razele periculoase ale soarelui care sunt intre orele 10-17 si foloseste acest timp pentru a dormi sau a juca ceva la umbra

-purtati palarii si ochelari de soare

-asigura-te ca exista apa de baut la indemana tuturor pentru o hidratare constanta

-supravegheaza mereu copilul cand e in piscina, multe accidente se pot intampla si e bine sa ai cu tine kit-ul de prim ajutor

-fa-ti timp pentru tine si sotul tau, un pic de timp liber fara prezenta copilului ar putea fi nedrept, insa nu trebuie sa te simti vinovata caci pana la urma te afli in luna de miere, iar copilul tau se afla pe maini bune cu bona recomandata de hotel