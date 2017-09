Ce model de pulover tricotat vei purta in acest sezon?

Odata cu scaderea temperaturii de afara, simtim inevitabil nevoia de ne adaposti cat mai mult la caldura si sa ne acoperim corpul cu cat mai multe straturi. Spre norocul nostru, vremea nu e chiar atat de rece deocamdata, insa va veni si timpul cand geamurile ne vor arata exact cu cate minusuri ne luptam.

Pentru zilele de toamna timpurii nu e necesar sa te imbraci prea gros. Pastreaza artileria grea pe mai tarziu.

O optiune eleganta si feminina pentru zilele de toamna insorite sunt aceste pulovere lungi tricotate purtate drept rochii -tunici, incinse uneori in talie cu o curea lata sau cordon. Tesaturile sunt moi, cu maneci ce fac trecerea de la vara la iarna, de la trei sferturi, medii pana la cele lungi si asimetrice. Ca vorbim de asimetrie, joaca de-a asimetricul, se continua si in acest sezon de toamna-iarna 2017,dar drept regula, acestea trebuiesc tinute in control deoarece prea multe asimetrii intr-o tinuta e deja mult prea mult.

In zilele ploioase si pline de vant, poti opta sa imbraci jacheta de piele preferata, pe care ai lasat-o la odihna atata timp in sifonier, iar pe dedesubt nu trebuie sa adaugi multe straturi, un simplu pulover tricotat pe gat e mai mult decat suficient sa ai o aparitie sic.

Daca te numeri printre norocoasele care detin din anii trecuti un pulover tricotat de bunica sau un pulover din casmir cumparat de la reducerile de primavara, atunci e bine sa le imbraci caci nicand aceste pulovere n-au fost mai originale ca acum. Sunt la mare cautare puloverele largi si lungi, aproape de genunchi, care in combinatie cu o pereche de cizme peste genunchi/botine vor crea un look elegant si atractiv.

Cel mai des vom vedea in jurul nostru pulovere tricotate scurte care sunt simple, usor de purtat si la indemana oricui, alaturi de o pereche de blugi, ne vor oferi caldura si comfortul de care avem nevoie pe intreaga zi.

Si daca suntem in sezonul rece, nu avem cum sa nu ne gandim deja la Craciun, la hainele de sarbatoare, la dorinta de a ne cumpara ceva nou pentru serile speciale; un mic pont: nu trebuie sa exagerezi cu stralucirea si paietele, ci mai bine, lasa totul sa decurga cat mai simplu si cu gust. Bineinteles, pentru o seara cu prietenii sau in familie, poti opta pentru un pulover tricotat in stil traditional sau un cardigan din casmir/mohair peste o rochie simpla de seara.

Ideal ar fi sa imbini elementele de petrecere cu cele tricotate pentru a arata festiv dar si a fi ferita de frig.

Chiar daca vara e de mult trecuta, totusi si in acest sezon rece, te poti juca cu culorile calde, de la rosu, portocaliu si verde, dungulite alternative, pana la cele neutre de gri, bej, maro sau albastru.

Unul dintre lucrurile minunate ce vin odata cu vremea rece este faptul ca avem mai mult timp de stat prin casa, un moment prielnic de a relua relatiile cu cei uitati pe timpul verii sau dimpotriva, sa iesim in natura cat mai mult, ferindu-ne de frig purtand bineinteles pe dedesubt un pulover tricotat.

