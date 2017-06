Ce imbracaminte alegem in tinuta de serviciu?

De cele mai multe ori ne gandim de cu seara la ceea ce o sa imbracam a doua zi la serviciu: le scoatem din sifonier, fie le mai calcam putin, fie le scoatem pe balcon pentru a capata un aer prospat. Uneori pierdem minute in sir, gandindu-ne ce tinuta de serviciu sa alegem, ba chiar incepem sa probam hainele, sa le asortam cu pantofii, cand unele, cand altele, pana cand auzim un click in mintea noastra si spunem ‘Gata! Asta este!’. De ce oare atata stres pentru tinuta noastra? Conform spuselor unor directori de resurse umane, primele impresii conteaza enorm, judecand dupa modul in care ne prezentam, imbracamintea si mai ales limbajul corpului.

Cu ce ne imbracam ne reflecta personalitatea, chiar si persoanele ce lucreaza in medii corporative au inceput sa fie flexibile in alegerea culorilor vesele in detrimentul celor sobre. Un pic de culoare te diferentiaza de restul si te ajuta sa-ti exprimi altfel personalitatea.

Pentru o parte dintre femei insa, codul vestimentar al muncii este imperativ si fara vointa lor, trebuie adopte o tinuta rigida la locul de munca: sacou, pantaloni la dunga sau fusta creion putin peste genunchi, toate acestea in nuante neutre.

In orice caz, exista posibilitatea sa-ti updatezi tinutele de serviciu, unele trenduri fiind destul de usor de abordat, iar indispensabila camasa alba cu maneci lungi este una dintre idei.

Toate femeile se pare ca sunt de-acord cu o singura idee cand discuta de tinuta de serviciu: fii tu insuti si foloseste hainele care iti reflecta personalitatea si te ajuta sa devii vizibila.Iata cateva idei:

Investeste intr-o rochie gen camasa: albastru, negru sau gri, e ceva practic si o optiune mereu la indemana cand esti pe fuga. Nu trebuie sa te gandesti la elemente separate care trebuiesc asortate.

Cumpara mai putin, dar cumpara ceva de calitate – o jacheta iti completeaza cu brio oricand tinuta de serviciu si poate fi purtata doar pe umeri pentru o intrare spectaculoasa. O jacheta croita bine si aflata in trend in acest an , nu va disparea din tendinte nici in anul urmator.

Piesa cheie din acest sezon este camasa in dungi cu maneci lungi simple sau clopot -eleganta, smart si cu multiple optiuni de a o purta.

Salopeta va arata foarte bine la locul de munca, e ceva comod si alaturi de un sacou, vei crea un look smart, fara prea mult efort.Pantalonul negru este cel mai vandut articol in tinutele office (de birou).

Poti experimenta in acest an modele de pantaloni negri la dunga, dar cu talia inalta.

Fusta creion, nu cea simpla, ci cu extra buzunare laterale, o mica broderie aplicata, dantela inserata sau o curea lata colorata.

Cum te imbraci de obicei la serviciu? Optezi pentru culori vesele sau preferi sobrietatea celor neutre?